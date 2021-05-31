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  3. Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde meydana gelen korkutan yangında biri koruma altında olan 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde biri koruma altında olan 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde Mustafa Işık'a ait boş ahşap evde yangın çıktı. Yayılan alevler, bitişikteki Muharrem Girgin ve Ahmet Demirci'ye ait tek katlı ahşap evlere sıçradı.

3 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 3 ev kullanılmaz hale geldi. Ahmet Demirci'ye ait yaklaşık 100 yıllık evin koruma altında olduğu anlaşıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı
 

Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

Tarihi dokular küle döndü! Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı

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