Tarihte bugün 1 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 1 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 1 Şubat günün önemi nedir, 1 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 1 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 1 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 1 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
1 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|01/02/1895
|Olay
|Lumieres kardeşler, sinemayı icat ettiler.
|1.02.1901
|Doğum
|Amerikalı sinema oyuncusu Clark Gable.
|1.02.1919
|Olay
|İnci adlı aylık kadın dergisi İstanbul'da yayımlanmaya başladı. Sahibi Sedat Simavi idi.
|1.02.1923
|Olay
|Almanya'da enflasyon artıyor; 1 sterlin 220 bin mark değerine ulaştı.
|1.02.1926
|Olay
|Ankara'da Gazi İstasyonu açıldı.
|1.02.1929
|Olay
|Sovyetler Birliği'nde Grigori Zinoviyev ve Leon Kamanev tutuklandı ve 1,600 Troçkist Sibirya'ya sürüldü.
|1.02.1930
|Olay
|Kayseri-Şarkışla demiryolu işletmeye açıldı.
|1.02.1933
|Olay
|Cumhuriyet ilkelerini benimsetmek ve aynı doğrultuda kültür hareketi oluşturmak amacıyla ''Ülkü'' dergisi yayınlanmaya başladı.
|1.02.1933
|Olay
|Bursa'da bir grup gerici, ezan ve kametin Türkçe okunmasını bahane ederek, Ulucami'de namazdan çıkan halkı kışkırtarak valilik önünde gösteri yaptı. Güvenlik kuvvetleri, olaya ön ayak olanları tutukladı, ihmali görülen memurlara işten el çektirildi.
|1.02.1935
|Olay
|Ayasofya, müze olarak halkın ziyaretine açıldı.
|1.02.1944
|Olay
|Bolu, Gerede ve Çankırı'da deprem oldu; 4611 kişi öldü.
|1.02.1949
|Olay
|Macaristan Halk Cumhuriyeti ilan edildi.
|1.02.1949
|Olay
|İlkokullarda ihtiyari olarak din dersi okutulmasına karar verildi.
|1.02.1958
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri uzaya ilk uydusunu fırlattı.
|1.02.1958
|Olay
|Mısır ve Suriye Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni (BAC) ilan ettiler.
|1.02.1963
|Olay
|İki uçağın Ankara üzerinde çarpışarak Ulus semtine düşmesi sonucu 80 kişi öldü.
|1.02.1970
|Olay
|1969 başından beri Şehzadebaşı Küçük Tiyatro'da oynamakta olan "Sen de mi Süleyman ?" oyunun adı tiyatro yöneticilerine telefonla yapılan sürekli tehtidler üzerine " Sen de mi Ayol? " olarak değiştirildi.
|1.02.1976
|Olay
|İlerici Kadınlar Derneği (İKD), 1976 tarihinde Ankara'da "Evlat Acısına Son" mitingi düzenledi. Mitinge 5 bin kişi katıldı.
|1.02.1978
|Olay
|Senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı, Süreyya Duru'nun "Güneşli Bataklık" adlı filmi Sansür Kurulu'nca reddedildi. Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası bir basın açıklaması yaptı; "Cumhuriyet Halk Parti iktidarının, sansürü kaldırma sözü vermiş olmasına karşın, Milliyetçi Cephe (MC) iktidarının sansür uygulamaları şiddetlenerek devam etmektedir".
|1.02.1979
|Olay
|Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, suikasta kurban gitti. 25 Haziranda yakalanan saldırgan Mehmet Ali Ağca, 1980'de ölüm cezasına çarptırıldı.
|1.02.1979
|Olay
|İran dini lideri Ayetullah Humeyni Tahran'a döndü.
|1.02.1979
|Ölüm
|Şair Niyazi Akıncıoğlu.
|1.02.1979
|Olay
|Ayetullah Humeyni İran'a döndü. Humeyni 14 yıl sürgünde kalmıştı.
|1.02.1980
|Olay
|İstanbul'da zamlara tepki gösteren halk bilet almadan vapura bindi.
|1.02.1987
|Olay
|İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi kabul edildi.
|1.02.1989
|Olay
|1988-1989 sezonunda Türkiye Birinci Ligi'nde attığı 39 golle Avrupa gol kralı olan Galatasaray'lı Tanju Çolak 1989'da Monte Carlo'da üzenlenen bir törenle "Altın Ayakkabı" ödülünü aldı. Tanju, altın ayakkabı kazanan ilk Türk futbolcusu oldu.
|1.02.1990
|Olay
|Yugoslav ordusu Kosova'ya girdi.
|1.02.1992
|Olay
|Şırnak'ın Görmeç köyünde Jarma Bölük Komutanlığına çığ düştü; 76'sı asker 81 kişi öldü. Siirt'in Eruh ilçesinin Tünekpınar köyünde de çığ düşmesi sonucu 32 er öldü.
|1.02.1992
|Ölüm
|Emekli Korgeneral Hulusi Sayın, Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü.
|1.02.1993
|Olay
|İçişleri Bakanlığı, Valiliklere yurtiçinden yayın yapan özel radyo televizyon kuruluşlarının kapatılmasını öngören bir genelge gönderdi.Bu genelge büyük yankı uyandırdı. Özel radyolar yurt çapında aralıklarla "ortak bildiri" yayınladılar. Dinleyicilerinden Başbakan Süleyman Demirel'e genelgeyi protesto telgrafları ve faksları göndermelerini istediler.
|1.02.1997
|Olay
|Susurluk kazasıyla ortaya çıkan karanlık ilişkileri protesto etmek ve ''temiz toplum, temiz siyaset'' özlemini duyurmak amacıyla ''Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık'' eylemi başlatıldı.
|1.02.2000
|Ölüm
|Amerikalı bilim kurgu yazarı Alfred Elton Vogt.
|1.02.2000
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Eyalet valisi George Ryan, idam infazlarını durdurdu. 20 yıl içinde 13 idam mahkumunun suçsuz olduğunun anlaşılması valiye bu kararı aldırttı.
|1.02.2001
|Basın Yayın
|Önce Vatan Gazetesi yayın hayatına başladı.
|1.02.2002
|Ölüm
|İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Barka, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
|1.02.2005
|Basın Yayın
|The New Anatolian yayın hayatına başladı.
|1.02.2006
|Olay
|Danimarka gazetesi Jylls-Posten'de İslam dünyasını rahatsız eden karikatürlerin yayımlanmasından 5 ay sonra Avrupa'da birçok gazete aynı karikatürleri yayımladı. Danimarka'ya yönelik protestolar yayıldı. 4 Şubatta Şam'daki Danimarka ve Norveç büyükelçilikleri ateşe verildi. 7 Şubatta Afganistan'daki Norveç birliklerine saldırı düzenlendi ve 10 Şubatta Danimarka birçok Müslüman ülkedeki elçiliklerini kapattı. Ertesi gün de binlerce Müslüman, Avrupa ülkelerinde protesto gösterileri düzenledi.
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