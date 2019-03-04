Tarihte bugün 10 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 10 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 10 Mart günün önemi nedir, 10 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 10 Mart 'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 10 Mart 'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 10 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
10 MART Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|10/03/1779
|Olay
|Aynalıkavak Tenkihnamesi.
|10/03/1850
|Doğum
|ABD'de siyah kadınların örgütlenmesine öncülük eden eğitimci Brown, Hallie Quinn
|10/03/1873
|Doğum
|Yapıtları Fyodor Dostoyevskiy ile karşılaştırılan Alman yazar Jakob Wassermann.
|10/03/1876
|Olay
|Graham Bell ile yardımcısı Watson, ilk telefon görüşmesini yaptılar.
|10/03/1879
|Olay
|İstanbul yapı işçileri greve çıktı.
|10.3.1903
|Doğum
|1873. Caz tarihinin en özgün beyaz trompetçilerinden Amerikalı müzisyen Bix Beiderbecke.
|10.3.1910
|Olay
|Hollywood'da çekilen ilk film olan ''In Old California'' gösterime girdi.
|10.3.1919
|Olay
|Çin'de kölelik resmen kaldırıldı.
|10.3.1920
|Olay
|Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvayı Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.
|10.3.1920
|Olay
|Çerkez kadınları bilgilendirmek için Çerkez İttihat ve Teavün Cemiyeti kuruldu. Dernek, Diyane isimli bir de dergi yayınladı.
|10.3.1931
|Olay
|İstanbul'da yayımlanan Bıldırcın, Piliç ve Çapkın Kız mecmuaları hakkında müstehcen yayın davası açıldı.
|10.3.1938
|Olay
|Ankara radyosunda radyofonik konserlere Bizet'in Carmen operasıyla başlandı.
|10.3.1942
|Olay
|Peyami Sefa yeni kelimelerin fabrika tarzında üretilmesini eleştirdi.
|10.3.1947
|Olay
|Dört büyükler Almanya'nın geleceğini tartışmak için Moskova'da toplandı.
|10.3.1949
|Olay
|Kurucuları arasında Sadri Maksudi Arsal, Halil Nimetullah Öztürk ve Tahir Nejat Gercan gibi adların yer aldığı Türk Dilini Geliştirme Derneği kuruldu.
|10.3.1949
|Olay
|Filistin'e kaçmak isteyen 70 Musevi genç gümrük memurlarınca yakalandı. Gümrük memurlarına rüşvet teklif eden gençlerin büyük bölümünün askerliğini yapmadığı anlaşıldı.
|10.3.1952
|Olay
|Küba'da General Fulgencio Batista, Devlet Başkanı Carlos Socarras'ı devirerek yerini aldı.
|10.3.1953
|Olay
|Yedek subayların kıta hizmeti 1 yıla çıkarıldı, 6 aylık okul süresinde değişiklik olmadı.
|10.3.1955
|Olay
|Ankara Radyosu'nda yayımlanan "Daldan Dala" programındaki bir monologda milletvekillerinin küçük düşürüldüğü yolundaki iddialara cevap veren Devlet Bakanı Mükerrem Sarol, bu monologu yayından önce kendisinin kontrol ettiğini ve programın kaldırılmasını gerektirecek bir husus olmadığını açıkladı. Erdoğan Çaplı'nın hazırladığı programa devam kararı verildi. Monologda, bir milletvekili adayı halka hitap ederken kendi için bir şey istemediğini, tek isteğinin ölünceye kadar milletvekili kalarak millete hizmet olduğunu alaylı bir dille açıklıyordu.
|10.3.1956
|Olay
|Başpiskopos Makarios'un sınır dışı edilmesinden sonra Kıbrıs'ta ayaklanmalar başladı.
|10.3.1961
|Olay
|27 Mayıs askeri darbesinden sonra, eski iktidar mensuplarını yargılamak üzere Yassıada duruşmaları Ekim1960 tarihinde başlandı. 592 sanık hakkında19 ayrı dava açıldı. Bu davalardan Çanakkale davası 1961'de karara bağlandı. Adnan Menderes ve üç eski bakan iki muhalif milletvekilinin seyahat özgürlüğünü engellemek suçuyla yargılandılar ve mahkum oldular.
|10.3.1963
|Ölüm
|Maarif Kitaphanesi ve Matbaası sahibi ve Saatli Maarif Takvimlerinin kurucusu Naci Kasım.
|10.3.1965
|Olay
|Zonguldak'ta1500 maden işçisi greve başladı.
|10.3.1969
|Olay
|Anadolu Ajansı çalışanları greve çıktı.
|10.3.1969
|Olay
|Martin Luther King'in katili James Earl Ray 99 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.
|10.3.1972
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclis'i Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarını onayladı.
|10.3.1973
|Olay
|İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana sıkıyönetim komutanlıkları bir bildiri yayımlayarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin selametle sonuçlanması için, Millet Meclisine baskı yapabilecek veya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni rencide edebilecek her türlü bildiri, beyanat, yazı ve haberin yayınlanması yasaklandı.
|10.3.1974
|Olay
|Cumhuriyet'in 50. yılını Kutlama Komitesi tarafından İstanbul'un Karaköy Meydanı'na dikilen Gürdal Duyar'ın "Güzel İstanbul" adlı çıplak kadın heykeli, "müstehcen" olduğu gerekçesiyle bazı kesimlerin, özellikle de hükümetin Milli Selamet Partisi kanadının tepki göstermesine yol açtı.
|10.3.1976
|Olay
|CHP Parti Meclisi1976 yılı bugün yayımladığı bir bildiriyle, "Kamu İktisadi Teşebbüsü hisselerinin satışı ihanet olur" açıklamasını yaptı. Bildiride şöyle denildi. "Cephe hükümeti şimdi de KİT'lerin yüzde 49 hissesini satmak istiyor. İktidar aslında halkın malı olan fabrikaları zenginlere devretmek istemektedir.Bu hareketi halkımıza yapılmış bir ihanet saymaktayız."
|10.3.1978
|Olay
|Başbakan Bülent Ecevit ile Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, İsviçre'nin Montreux kentinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında görüştüler.
|10.3.1982
|Olay
|Bülent Ecevit'in pasaport isteği, CHP hakkında savcılık soruşturması yürütüldüğü gerekçesiyle reddedildi.
|10.3.1985
|Ölüm
|Sovyetler Birliği lideri Konstantin Çernenko.
|10.3.1986
|Olay
|Sanıkların aynalı odalarda sorgulanması ve ifadelerinin video bantlara kaydedilmesi uygulaması başladı.
|10.3.1986
|Olay
|17 Mayıs1982'den beri devam eden Barış Derneği davasının tutuklu 6 sanığı tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.
|10.3.1987
|Olay
|ABD Kongresi'nin Ermeni Tasarısını kabul etmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Evren'in mayıs ayındaki ABD gezisini iptal edeceği Washington'a iletildi.
|10.3.1988
|Olay
|Çalışanlardan yüzde 2, işverenlerden yüzde 3 kesinti yapılarak bir fonda toplanmasını öngören zorunlu tasarruf yasası çıktı.
|10.3.1989
|Ölüm
|Baterist Salim Ağırbaş.
|10.3.1989
|Olay
|Türk Resim Sanatı'nda Figüratif Gelişme Sergisi İstanbul'da açıldı. Sergide Türk resim sanatının ilk evrelerinden bugüne figür, manzara ve ölü doğa temalı resimler yer aldı. Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza gibi sanatçıların yanında Ömer Uluç, Komet, Cihat Burak, Mehmet Güleryüz gibi günümüz sanatçılarının yapıtlarına yer verildi.
|10.3.1989
|Olay
|Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükselen ilk Türk basketbol takımı Efes Pilsen, Yunanistan'ın Aris takımına yenilerek ikinci oldu.
|10.3.1993
|Ölüm
|Gazeteci yazar Emil Galip Sandalcı İstanbul'da.
|10.3.1994
|Olay
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye Kürtler'e özerklik tanınması için çağrı yaptı.
|10.3.1994
|Ölüm
|Amerikalı yazar Charles Bukowski.
|10.3.1995
|Olay
|Kalipso Kralı Metin Ersoy'un kızı yüzünden başladığı öne sürülen bir kavga Fenerbahçe Lisesi'nde satırlı, bıçaklı bir baskınla sürdü. Okula baskını engellemeye çalışan öğrencilerden İlimdar Kalkan öldü.
|10.3.1998
|Olay
|Akit gazetesi yazarı Yaşar Kaplan tutuklanarak Mamak Cezaevine konuldu.
|10.3.1998
|Basın Yayın
|Türkiye Gazeteciler Federasyonu kuruldu.
|10.3.1998
|Olay
|Gazeteciler Federasyonu kuruldu.
|10.3.1999
|Ölüm
|Şair Salah Birsel İstanbul'da.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeliği yaptı. İlk şiiri1937 yılında Gündüz dergisinde çıkmıştı. Kendine bağımsız bir şiir yapısı kurdu. Şiirlerini Dünya İşleri, Hacivatın Karısı, Kikirikname, Haydar Haydar, Yaşama Sevinci, Rumba da Rumba, Sevdim Seni Ey İnsan kitaplarında yayımladı.
|10.3.2000
|Olay
|Necmettin Erbakan, Bingöl'de1994 yılında yaptığı konuşmada halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
|10.3.2003
|Ölüm
|Erman Filmin kurucusu Hürrem Erman 90 yaşında öldü.
|10.3.2004
|Olay
|Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 7 TİP'li öğrenciyi öldürdüğü için 7 kez idam cezasına çarptırılan Haluk Kırcı'nın cezasının, 48 ayı hücrede olmak üzere müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin kararı onadı.
Etiketler : Tarihte bugün
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