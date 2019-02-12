Tarihte bugün 17 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 17 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 17 Şubat günün önemi nedir, 17 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 17 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 17 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 17 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
17 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|17/02/1600
|Ölüm
|Giardano Bruno, İtalyan filozof (idam)
|17/02/1673
|Ölüm
|Molière, Fransız yazar (d. 1622)
|17/02/1798
|Doğum
|August Comte, Fransız sosyolog, matematikçi ve filozof (ö. 1857)
|17/02/1854
|Doğum
|Friedrich Alfred Krupp, Alman sanayici (ö. 1902)
|17/02/1856
|Ölüm
|Heinrich Heine, Alman yazar (d. 1797)
|17/02/1864
|Olay
|CSS H.L. Hunley denizaltısı, bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu.
|17/02/1867
|Olay
|Süveyş Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
|17/02/1871
|Ölüm
|Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi
|17/02/1874
|Doğum
|Thomas J. Watson, Amerikalı sanayici, IBM şirketinin kurucusu (ö. 1956)
|17/02/1888
|Doğum
|Otto Stern, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1969)
|17/02/1895
|Olay
|Müziğini Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi ilk gösterisini Saint Petersburg'da (Rusya) yaptı.
|17/02/1898
|Doğum
|Eero Berg, Finlandiyalı atlet (ö. 1969)
|17.02.1909
|Ölüm
|Geronimo, Apaçi reisi (d. 1829)
|17.02.1915
|Olay
|Barbaros Hayreddin ve Turgut Reis muharebe gemileri, savunmaya katılmak üzere Nara'ya geldi.
|17.02.1916
|Olay
|Doğu cephesinde Ruslar, Muş'u işgal etti.
|17.02.1917
|Olay
|Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, bu görevi kabul etmedi.
|17.02.1920
|Olay
|Osmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Milli'nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.
|17.02.1921
|Olay
|Ankara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.
|17.02.1923
|Olay
|İzmir'de 1. İktisat Kongresi düzenlendi. 7 işçi, 1 çiftçi kadın katıldı. İlk günkü oturumu 500 kadının izlediği kongrede kadın işçilere doğum öncesi ve sonrasında 8 haftalık izin verilmesi, kadınların madenlerde çalıştırılmalarının yasaklanması, işyerlerinde emzikhaneler açılması gibi kararlar alındı. Kongrenin kapanış konuşmasını Rukiye Hanım yaptı.
|17.02.1923
|Olay
|Gazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.
|17.02.1924
|Olay
|Johnny Weissmuller, 100 yarda (91.4 m) serbest stil yüzmede 52-25 saniye ile dünya rekoru kırdı.
|17.02.1925
|Olay
|Aşar Vergisi kaldırıldı. Köylü aşar yükünden kurtuldu Basın, aşarın kaldırılmasını büyük bir devrim olarak sundu.
|17.02.1926
|Olay
|Ankara'da Devlet Resim Sergisi açıldı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal sergiyi ziyaret etti.
|17.02.1926
|Olay
|Medeni Kanun kabul edildi. Böylece erkeğin çok eşliliğini ve tek taraflı boşanmasını kabul eden şeriat hukukuna dayalı aile düzeninin yerini, bu konularda eşitlik getiren ama yerine erkeğin "reis" olduğu, kadının ev işlerinden sorumlu tutulduğu, ikametgah seçimi, çocukların velayeti konusunda karar verme hakkı gibi belli başlı hakların sadece erkeklere ait olduğu bir aile düzeni getirildi.
|17.02.1930
|Olay
|Türk Gazeteciler Birliği kuruldu.
|17.02.1933
|Olay
|Newsweek dergisi yayımlanmaya başlandı.
|17.02.1934
|Ölüm
|I. Albert, Belçika kralı (d. 1875)
|17.02.1934
|Olay
|Avusturya'da sosyal demokratlar gösteri düzenlediler. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti; birçok gösterici öldürüldü. Hükümet sıkıyönetim ilan etti.
|17.02.1936
|Olay
|Kızılmaske Lee Falk tarafından yaratıldı ve ABD'de yayınlanmaya başladı.
|17.02.1939
|Olay
|Hatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Hatay kanunları olarak kabul etti.
|17.02.1949
|Olay
|Türkiye, Avrupa Kalkınması İcra Konseyi'ne katıldı.
|17.02.1949
|Doğum
|Engin Varol, Türk ressam
|17.02.1956
|Olay
|Çoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.
|17.02.1957
|Olay
|Ordular arası futbol karşılaşmalarında Türkiye takımı rekor kırdı; Amerika ordu takımını 19-0 yendi.
|17.02.1957
|Doğum
|Loreena McKennitt, Kanada'lı müzisyen
|17.02.1957
|Olay
|Missouri'de (ABD) bir yaşlılar evinde çıkan yangında 72 kişi öldü.
|17.02.1959
|Olay
|Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren uçak düştü, Menderes'in sağ olarak kurtulduğu kazada 16 kişi hayatını kaybetti.
|17.02.1961
|Olay
|Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve öldü.
|17.02.1961
|Olay
|Türk ve Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında yapılan anlaşmaya göre; her yıl Almanya'ya çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 2-3 bir Türk işçisi gönderilmesi kararlaştırıldı.
|17.02.1961
|Ölüm
|Eski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında öldü.
|17.02.1962
|Olay
|Hamburg'ta çıkan fırtınada 300'den fazla kişi öldü.
|17.02.1963
|Ölüm
|Şair Sylvia Plath intihar ederek.
|17.02.1963
|Doğum
|Michael Jordan, ABD'li basketbolcu
|17.02.1967
|Olay
|Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Feyzullah Ertuğrul'u Elazığ'ın bir köyüne atadı.
|17.02.1967
|Olay
|Kimi milletvekilleri Meclis'e gelen mini etekli kadınlardan şikâyetçi olduklarını bildirdiler.
|17.02.1967
|Olay
|Radyo sanatçılarının yürüyüş ve boykot olaylarından sonra TRT, sanatçı ücretlerine yüzde 150-200 arasında zam yaptı.
|17.02.1968
|Olay
|Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Çetin Altan Meclis'te Adalet Partililere "Çoğunluğunuz var, ama ağırlığınız yok" dedi. Bunun üzerine Meclis'te kavga çıktı.
|17.02.1968
|Olay
|Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Türkiye'de yapılan malların yurtdışından ithalatını yasakladı.
|17.02.1970
|Doğum
|Dominic Purcell,Avustralyalı aktör
|17.02.1970
|Ölüm
|Shmuel Yosef Agnon, İsrail'li yazar Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)
|17.02.1972
|Doğum
|Denise Richards, ABD'li sinema oyuncusu
|17.02.1972
|Doğum
|Billie Joe Armstrong, ABD'li müzisyen
|17.02.1973
|Olay
|Petrol Ofisi genel müdürlüğüne bir kadın atandı. Şeyda Okyatmaz Türkiye'de ilk kez bu düzeye yükseltilen kadın yönetici oldu.
|17.02.1977
|Olay
|Ankara'da 50. Yıl Lisesi öğrencilerine ateş açıldı, bir kız öğrenci kalp krizi geçirip öldü.
|17.02.1979
|Olay
|İstanbul'da stokçulara baskınlar düzenlendi. Yüklü miktarda kahve, ampul, filtreli sigara ve margarin ele geçirildi.
|17.02.1981
|Doğum
|Paris Hilton, ABD'li sinema oyuncusu, Hilton otellerinin varisi
|17.02.1982
|Doğum
|Adriano, Brezilya'lı futbolcu
|17.02.1982
|Ölüm
|Lee Strasberg, Amerikalı tiyatro yönetmeni ve aktör (d.1901)
|17.02.1983
|Olay
|Dört Filistinli gerilla Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi. Filistinli gerillalar Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ni basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutmuşlardı.
|17.02.1984
|Olay
|İşyerlerinden işçi çıkarmak, Sıkıyönetim Komutanlığı'nın iznine bağlandı.
|17.02.1984
|Olay
|Avusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nı Türkiye güzeli Neşe Erberk kazandı.
|17.02.1985
|Doğum
|Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyesi,şarkıcı
|17.02.1986
|Olay
|Barış Derneği davasından tutuklu 6 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Reha İsvan ve Gencay Şaylan'ın da yer alıyordu. Ali Sirmen, Erdal Atabek, Ali Taygun, Ergun Elgin, Hüseyin Baş, Orhan Taylan'ın tahliye talebi ise reddedildi.
|17.02.1986
|Olay
|İstanbul'da ünlü Bebek Belediye Gazinosu, yeşil saha açılması için yıktırıldı.
|17.02.1987
|Olay
|12 Eylül askeri darbesinden sonra toplatılan 39 ton ağırlığındaki kitap, dergi, günlük ve haftalık gazete SEKA'da imha edildi. Kağıt hammaddesi olarak kullanılacak yayınlar 5 kamyonla taşındı.
|17.02.1991
|Doğum
|Bonnie Wright, İngiliz aktris
|17.02.1993
|Olay
|Dev-Sol ve TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) üyesi 18 siyasi tutuklu, kazdıkları 35 metre uzunluğundaki tünelden yararlanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar etti.
|17.02.1993
|Olay
|Somali'de görev yapan BM Barış Gücü UNISOM'un komutanlığına Korgeneral Çevik Bir atandı.
|17.02.1993
|Olay
|Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu askeri uçak Ankara Güvercinlik alanından kalktıktan hemen sonra düştü. Eşref Bitlis ile beraberindeki 3 subay ve bir astsubay öldü.
|17.02.1993
|Ölüm
|Eşref Bitlis, Jandarma Genel Komutanı (d. 1933)
|17.02.1994
|Olay
|Demokrasi Partisi (DEP) Suruç İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akpolat kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.
|17.02.1994
|Olay
|Özgür Gündem gazetesi bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı.
|17.02.1994
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonu Refah Partili Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını kararlaştırdı.
|17.02.1996
|Olay
|Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sabri Ergül, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına, "Bu işyerinde işkence vardır" yazılı bir tabela astı.
|17.02.1996
|Olay
|Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.
|17.02.1996
|Olay
|Cavit Çağlar'a ait Nergis, Yeşim ve Aksoylar Tekstil fabrikalarında çalışan 4 bin 600 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.
|17.02.1999
|Olay
|Fransa'nın başkent Paris'in 50 km yakınındaki tarihi kraliyet köşkü Rambouillet'de Belgrad hükümeti ile Kosovalı Arnavutlar arasında barış görüşmeleri yapıldı.
|17.02.2000
|Olay
|Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'ya 24 Ocak 1993 günü düzenlenen suikastla ilgili olarak, 'Mumcu'nun öldürülmesine iştirak ettiği ve bu amaçla oluşturulan çeteye mensup olduğu' gerekçesiyle idam istemiyle yargılanan sanık Abdullah Argun Çetin, kendi isteği üzerine gizli oturumda dinlendi. Mahkeme, sanığın gizli oturumda yaptığı açıklamalara yayın yasağı koydu.
|17.02.2000
|Olay
|Microsoft, Windows 2000 işletim sistemini piyasaya sürdü.
|17.02.2001
|Olay
|Fischer ve Deppler, G-20 toplantıları çerçevesinde Türkiye'ye geldi".
|17.02.2005
|Ölüm
|Omar Sivori, Arjantinli futbolcu (d. 1935)
|17.02.2006
|Olay
|Filipinler'in Güney Leyte bölgesinde meydana gelen bir seri toprak kayması sonucu yaklaşık 1800 kişinin toprak altında kalarak öldüğü tahmin ediliyor. Yörede son 10 gündür yağan şiddetli yağmurların, ve hemen öncesinde meydana gelen 2,3 şiddetindeki küçük ölçekli bir depremin faciayı tetiklemiş olabileceği öne sürülüyor.
|17.02.2008
|Olay
|Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti.
|17.02.2008
|Ölüm
|Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve tiyatro oyuncusu (d. 1928)
|17.02.2009
|Ölüm
|Gazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1931)
Etiketler : Tarihte bugün
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.