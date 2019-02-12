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Tarihte bugün 17 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 17 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 17 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 17 Şubat günün önemi nedir, 17 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 17 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 17 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 17 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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17 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

17/02/1600ÖlümGiardano Bruno, İtalyan filozof (idam)
17/02/1673ÖlümMolière, Fransız yazar (d. 1622)
17/02/1798DoğumAugust Comte, Fransız sosyolog, matematikçi ve filozof (ö. 1857)
17/02/1854DoğumFriedrich Alfred Krupp, Alman sanayici (ö. 1902)
17/02/1856ÖlümHeinrich Heine, Alman yazar (d. 1797)
17/02/1864OlayCSS H.L. Hunley denizaltısı, bir savaş gemisi batıran ilk denizaltı oldu.
17/02/1867OlaySüveyş Kanalı'ndan ilk gemi geçti.
17/02/1871ÖlümŞeyh Şamil, Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi
17/02/1874DoğumThomas J. Watson, Amerikalı sanayici, IBM şirketinin kurucusu (ö. 1956)
17/02/1888DoğumOtto Stern, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1969)
17/02/1895OlayMüziğini Çaykovski'nin bestelediği Kuğu Gölü Balesi ilk gösterisini Saint Petersburg'da (Rusya) yaptı.
17/02/1898DoğumEero Berg, Finlandiyalı atlet (ö. 1969)
17.02.1909ÖlümGeronimo, Apaçi reisi (d. 1829)
17.02.1915OlayBarbaros Hayreddin ve Turgut Reis muharebe gemileri, savunmaya katılmak üzere Nara'ya geldi.
17.02.1916OlayDoğu cephesinde Ruslar, Muş'u işgal etti.
17.02.1917OlayHicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal, bu görevi kabul etmedi.
17.02.1920OlayOsmanlı Mebuslar Meclisi, kabul ettiği Misak-ı Milli'nin basında yayınlanmasını ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesini kararlaştırdı.
17.02.1921OlayAnkara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı.
17.02.1923Olayİzmir'de 1. İktisat Kongresi düzenlendi. 7 işçi, 1 çiftçi kadın katıldı. İlk günkü oturumu 500 kadının izlediği kongrede kadın işçilere doğum öncesi ve sonrasında 8 haftalık izin verilmesi, kadınların madenlerde çalıştırılmalarının yasaklanması, işyerlerinde emzikhaneler açılması gibi kararlar alındı. Kongrenin kapanış konuşmasını Rukiye Hanım yaptı.
17.02.1923OlayGazi Mustafa Kemal, ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.
17.02.1924OlayJohnny Weissmuller, 100 yarda (91.4 m) serbest stil yüzmede 52-25 saniye ile dünya rekoru kırdı.
17.02.1925OlayAşar Vergisi kaldırıldı. Köylü aşar yükünden kurtuldu Basın, aşarın kaldırılmasını büyük bir devrim olarak sundu.
17.02.1926OlayAnkara'da Devlet Resim Sergisi açıldı, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal sergiyi ziyaret etti.
17.02.1926OlayMedeni Kanun kabul edildi. Böylece erkeğin çok eşliliğini ve tek taraflı boşanmasını kabul eden şeriat hukukuna dayalı aile düzeninin yerini, bu konularda eşitlik getiren ama yerine erkeğin "reis" olduğu, kadının ev işlerinden sorumlu tutulduğu, ikametgah seçimi, çocukların velayeti konusunda karar verme hakkı gibi belli başlı hakların sadece erkeklere ait olduğu bir aile düzeni getirildi.
17.02.1930OlayTürk Gazeteciler Birliği kuruldu.
17.02.1933OlayNewsweek dergisi yayımlanmaya başlandı.
17.02.1934ÖlümI. Albert, Belçika kralı (d. 1875)
17.02.1934OlayAvusturya'da sosyal demokratlar gösteri düzenlediler. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti; birçok gösterici öldürüldü. Hükümet sıkıyönetim ilan etti.
17.02.1936OlayKızılmaske Lee Falk tarafından yaratıldı ve ABD'de yayınlanmaya başladı.
17.02.1939OlayHatay Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Hatay kanunları olarak kabul etti.
17.02.1949OlayTürkiye, Avrupa Kalkınması İcra Konseyi'ne katıldı.
17.02.1949DoğumEngin Varol, Türk ressam
17.02.1956OlayÇoruh ilinin adı Artvin olarak değiştirildi.
17.02.1957OlayOrdular arası futbol karşılaşmalarında Türkiye takımı rekor kırdı; Amerika ordu takımını 19-0 yendi.
17.02.1957DoğumLoreena McKennitt, Kanada'lı müzisyen
17.02.1957OlayMissouri'de (ABD) bir yaşlılar evinde çıkan yangında 72 kişi öldü.
17.02.1959OlayBaşbakan Adnan Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren uçak düştü, Menderes'in sağ olarak kurtulduğu kazada 16 kişi hayatını kaybetti.
17.02.1961OlayEski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve öldü.
17.02.1961OlayTürk ve Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında yapılan anlaşmaya göre; her yıl Almanya'ya çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 2-3 bir Türk işçisi gönderilmesi kararlaştırıldı.
17.02.1961ÖlümEski Sağlık Bakanı, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar, Yassıada'da ifade verirken kalp krizi geçirdi ve 73 yaşında öldü.
17.02.1962OlayHamburg'ta çıkan fırtınada 300'den fazla kişi öldü.
17.02.1963ÖlümŞair Sylvia Plath intihar ederek.
17.02.1963DoğumMichael Jordan, ABD'li basketbolcu
17.02.1967OlayMilli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Feyzullah Ertuğrul'u Elazığ'ın bir köyüne atadı.
17.02.1967OlayKimi milletvekilleri Meclis'e gelen mini etekli kadınlardan şikâyetçi olduklarını bildirdiler.
17.02.1967OlayRadyo sanatçılarının yürüyüş ve boykot olaylarından sonra TRT, sanatçı ücretlerine yüzde 150-200 arasında zam yaptı.
17.02.1968OlayTürkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Çetin Altan Meclis'te Adalet Partililere "Çoğunluğunuz var, ama ağırlığınız yok" dedi. Bunun üzerine Meclis'te kavga çıktı.
17.02.1968OlayGümrük ve Tekel Bakanlığı, Türkiye'de yapılan malların yurtdışından ithalatını yasakladı.
17.02.1970DoğumDominic Purcell,Avustralyalı aktör
17.02.1970ÖlümShmuel Yosef Agnon, İsrail'li yazar Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)
17.02.1972DoğumDenise Richards, ABD'li sinema oyuncusu
17.02.1972DoğumBillie Joe Armstrong, ABD'li müzisyen
17.02.1973OlayPetrol Ofisi genel müdürlüğüne bir kadın atandı. Şeyda Okyatmaz Türkiye'de ilk kez bu düzeye yükseltilen kadın yönetici oldu.
17.02.1977OlayAnkara'da 50. Yıl Lisesi öğrencilerine ateş açıldı, bir kız öğrenci kalp krizi geçirip öldü.
17.02.1979Olayİstanbul'da stokçulara baskınlar düzenlendi. Yüklü miktarda kahve, ampul, filtreli sigara ve margarin ele geçirildi.
17.02.1981DoğumParis Hilton, ABD'li sinema oyuncusu, Hilton otellerinin varisi
17.02.1982DoğumAdriano, Brezilya'lı futbolcu
17.02.1982ÖlümLee Strasberg, Amerikalı tiyatro yönetmeni ve aktör (d.1901)
17.02.1983OlayDört Filistinli gerilla Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yeniden ikişer kez ölüme mahkum edildi. Filistinli gerillalar Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ni basarak iki güvenlik görevlisini öldürüp içeridekileri 45 saat rehin tutmuşlardı.
17.02.1984Olayİşyerlerinden işçi çıkarmak, Sıkıyönetim Komutanlığı'nın iznine bağlandı.
17.02.1984OlayAvusturya'da yapılan Avrupa Güzellik Yarışması'nı Türkiye güzeli Neşe Erberk kazandı.
17.02.1985DoğumCemre Kemer, Hepsi grubunun üyesi,şarkıcı
17.02.1986OlayBarış Derneği davasından tutuklu 6 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Reha İsvan ve Gencay Şaylan'ın da yer alıyordu. Ali Sirmen, Erdal Atabek, Ali Taygun, Ergun Elgin, Hüseyin Baş, Orhan Taylan'ın tahliye talebi ise reddedildi.
17.02.1986Olayİstanbul'da ünlü Bebek Belediye Gazinosu, yeşil saha açılması için yıktırıldı.
17.02.1987Olay12 Eylül askeri darbesinden sonra toplatılan 39 ton ağırlığındaki kitap, dergi, günlük ve haftalık gazete SEKA'da imha edildi. Kağıt hammaddesi olarak kullanılacak yayınlar 5 kamyonla taşındı.
17.02.1991DoğumBonnie Wright, İngiliz aktris
17.02.1993OlayDev-Sol ve TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu) üyesi 18 siyasi tutuklu, kazdıkları 35 metre uzunluğundaki tünelden yararlanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar etti.
17.02.1993OlaySomali'de görev yapan BM Barış Gücü UNISOM'un komutanlığına Korgeneral Çevik Bir atandı.
17.02.1993OlayJandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bulunduğu askeri uçak Ankara Güvercinlik alanından kalktıktan hemen sonra düştü. Eşref Bitlis ile beraberindeki 3 subay ve bir astsubay öldü.
17.02.1993ÖlümEşref Bitlis, Jandarma Genel Komutanı (d. 1933)
17.02.1994OlayDemokrasi Partisi (DEP) Suruç İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Akpolat kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.
17.02.1994OlayÖzgür Gündem gazetesi bölücü yayın yaptığı gerekçesiyle 1 ay süreyle kapatıldı.
17.02.1994OlayTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Adalet Komisyonu Refah Partili Hasan Mezarcı'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını kararlaştırdı.
17.02.1996OlayCumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sabri Ergül, Manisa Emniyet Müdürlüğü'nün kapısına, "Bu işyerinde işkence vardır" yazılı bir tabela astı.
17.02.1996OlayDünya satranç şampiyonu Garry Kasparov, Deep Blue adlı bilgisayarı yendi.
17.02.1996OlayCavit Çağlar'a ait Nergis, Yeşim ve Aksoylar Tekstil fabrikalarında çalışan 4 bin 600 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı.
17.02.1999OlayFransa'nın başkent Paris'in 50 km yakınındaki tarihi kraliyet köşkü Rambouillet'de Belgrad hükümeti ile Kosovalı Arnavutlar arasında barış görüşmeleri yapıldı.
17.02.2000OlayGazeteci-yazar Uğur Mumcu'ya 24 Ocak 1993 günü düzenlenen suikastla ilgili olarak, 'Mumcu'nun öldürülmesine iştirak ettiği ve bu amaçla oluşturulan çeteye mensup olduğu' gerekçesiyle idam istemiyle yargılanan sanık Abdullah Argun Çetin, kendi isteği üzerine gizli oturumda dinlendi. Mahkeme, sanığın gizli oturumda yaptığı açıklamalara yayın yasağı koydu.
17.02.2000OlayMicrosoft, Windows 2000 işletim sistemini piyasaya sürdü.
17.02.2001OlayFischer ve Deppler, G-20 toplantıları çerçevesinde Türkiye'ye geldi".
17.02.2005ÖlümOmar Sivori, Arjantinli futbolcu (d. 1935)
17.02.2006OlayFilipinler'in Güney Leyte bölgesinde meydana gelen bir seri toprak kayması sonucu yaklaşık 1800 kişinin toprak altında kalarak öldüğü tahmin ediliyor. Yörede son 10 gündür yağan şiddetli yağmurların, ve hemen öncesinde meydana gelen 2,3 şiddetindeki küçük ölçekli bir depremin faciayı tetiklemiş olabileceği öne sürülüyor.
17.02.2008OlayKosova, Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti.
17.02.2008ÖlümAysel Gürel, Türk söz yazarı ve tiyatro oyuncusu (d. 1928)
17.02.2009ÖlümGazanfer Özcan, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1931)

 

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