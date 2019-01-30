Tarihte bugün 2 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 2 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 2 Şubat günün önemi nedir, 2 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 2 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 2 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 2 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
2 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|02/02/1882
|Doğum
|İrlandalı romancı James Joyce.
|2.02.1918
|Olay
|ABD, I. Dünya Savaşı'na girdi.
|2.02.1924
|Olay
|Sovyetler Birliği'nde Vladimir İlyiç Lenin'in ölümüyle boşalan Komiserler Konseyi Başkanlığı'na Aleksey İvanoviç Rikov getirildi.
|2.02.1928
|Olay
|Ankara Çimento Fabrikası açıldı.
|2.02.1935
|Olay
|Kız Teknik Öğretmen Okulu kuruldu.
|2.02.1935
|Olay
|Ayasofya Müzesi halkın ziyaretine açıldı.
|2.02.1936
|Doğum
|Galatasaray'lı futbolcu (Kral) Metin Oktay.
|2.02.1938
|Olay
|Bursa'da Merinos Fabrikası, Atatürk tarafından törenle açıldı.
|2.02.1957
|Olay
|İstanbul İşçi Sendikaları Birliği bir bildiri yayımlayarak grev hakkı istedi. İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ne 47 sendika bağlıydı.
|2.02.1958
|Olay
|Ünlü soprano Maria Callas, Roma'da Bellini'nin Norma operasının galasında hastalığını ileri sürerek konser bitmeden sahneyi terk etti.
|2.02.1959
|Olay
|Hindistan'da Kongre Partisi liderliğine İndra Gandhi seçildi. İndra Ghi Hindistan'da parlamenter sistemin kurucusu Cavaharlal Nehru'nun kızıydı.
|2.02.1967
|Olay
|Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığına, Başbakanlık Özel Teknik Müşaviri Turgut Özal getirildi.
|2.02.1970
|Ölüm
|İngiliz filozof Bertrand Russell.
|2.02.1974
|Ölüm
|Müzisyen Orhan Avşar.
|2.02.1981
|Ölüm
|Türkiye'nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Ayşe Saffet Alpar öldü.
|2.02.1981
|Olay
|Milli Güvenlik Konseyi (MGK), eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ı Yüce Divan'a sevketti. Hilmi İşgüzar yolsuzlukla suçlanıyordu ve o güne kadar Yüce Divan'a sevkedilen altıncı bakan oldu.
|2.02.1984
|Olay
|Vergi iadesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Böylece 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren ücretlilerin, memurların, emeklilerin, bunların eş ve çocuklarının ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının kira giderleri hariç, ev eşyaları, yiyecek, giyecek için yaptıkları harcamalar ile eğitim ve sağlık harcamaları vergi iadesine tabi olacak.
|2.02.1990
|Olay
|Güney Afrika Devlet Başkanı De Klerk Afrika Ulusal Kongresi'ne konan 30 yıllık yasağı kaldırdı, aralarında Nelson Mandela'nın da bulunduğu siyasi mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını söyledi.
|2.02.1991
|Olay
|Silopi ve Cizre'ye gazetecilerin girmesi yasaklandı.
|2.02.1995
|Olay
|İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye kitabını toplatma kararı aldı.
|2.02.1995
|Olay
|Özelleştirme Yüksek Kurulu, Et ve Balık Kurumu'nu 2 yıl hiç ödemesiz 1,5 trilyona Hak-İş'e bağlı Öz Gıda İş sendikasına sattı.
|2.02.1996
|Ölüm
|ABD'li aktör Gene Kelly öldü.
|2.02.1996
|Ölüm
|İşadamı Hacı Ömer Sabancı.
|2.02.1997
|Olay
|Ankara Sincan'da Refah Partili belediyenin düzenlediği "Kudüs Gecesi" tepkiye yol açtı. Türkiye Sincan'daki konuşması nedeniyle İran Büyükelçisi Muhammed Reza Bagheri'yi resmen protesto etti.
|2.02.2000
|Olay
|Fildişi Sahili Milli Takımı, Afrika Kupası'nın ilk turunda elenince, ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü bir askeri kampa hapsettirdi.
|2.02.2004
|Ölüm
|Türk belgesel sinemasının ünlü yönetmenlerinden Süha Arın, tedavi gördüğü İstanbul Haseki Kardiyoloji Enstitüsünde öldü.
|2.02.2004
|Olay
|Konya'nın Selçuklu ilçesinde 11 katlı Zümrüt Apartmanı yapım hatası nedeniyle çöktü; 92 kişi öldü.
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