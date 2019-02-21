Tarihte bugün 22 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 22 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 22 Şubat günün önemi nedir, 22 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 22 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 22 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 22 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
22 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|22/02/1788
|Doğum
|Alman Filozof Schoppenhauer.
|22/02/1810
|Doğum
|Avusturtyalı besteci Frederic Chopin.
|22/02/1848
|Olay
|Paris'te işçiler ayaklandı. İki yıl boyunca Avrupa'yı altüst edecek işçi devrimleri çığırı açıldı.
|22.02.1942
|Olay
|Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal romanıyla Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Sanat Mükafatını kazandı.
|22.02.1945
|Olay
|Elli yıllık evliler için Fatih Halkevi'nde jübile yapıldı.
|22.02.1948
|Olay
|Üniversitelerarası Kurul toplandı. Kurul'da Ankara Üniversitesi'ndeki "solcu profesörlerin" üniversiteden uzaklaştırılması kararı alındı.
|22.02.1950
|Olay
|Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.
|22.02.1962
|Olay
|Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları darbe girişiminde bulundu.
|22.02.1963
|Ölüm
|Sinema sanatçısı Salih Tozan.
|22.02.1968
|Olay
|Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Seyfi Demirsoy 1968 yılında bugün, "Süleyman Demirel bu memleketin medar-ı iftiharıdır" dedi.
|22.02.1972
|Olay
|Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş edebilecekleri ilk ''free shop'' Yeşilköy Havalimanı'nda açıldı.
|22.02.1972
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon Çin Halk Cumhuriyetini ziyaret etti. Richard Nixon Çin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) katılması için ısrar etti.
|22.02.1973
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üniversitelerdeki olayların çözümü için tartışma yapılıyordu. Söz alan Demokratik Parti (DP) Sivas Milletvekili Kadri Eroğan "30-35 profesörün ipini çekeceksin, bu iş düzelir" dedi.
|22.02.1973
|Olay
|İsrail jetleri Libya yolcu uçağına ateş açtı; 74 kişi öldü.
|22.02.1980
|Olay
|Danıştay polis memurlarının örgütü Pol-Der'le ilgili kapatma kararını durdurdu. Danıştay dernek kapatma ve yasaklama kararını idarenin alamayacağını belirtti.
|22.02.1980
|Olay
|Afganistan'ın başkenti Kâbil'de Sovyet karşıtı ayaklanmalar üzerine sıkıyönetim ilan edildi.
|22.02.1986
|Olay
|12 Eylül sonrasının ilk büyük mitingi İzmir'de yapıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından düzenlenen mitinge 50 bin işçi katıldı.
|22.02.1987
|Ölüm
|Pop-art okulunun öncülerinden ressam Andy Warhol.
|22.02.1988
|Olay
|Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, cezaevlerinde tek tip elbise giyinme zorunluluğunun kalktığını söyledi.
|22.02.1988
|Ölüm
|Besteci ve keman sanatçısı Cevdet Çağla.
|22.02.1991
|Olay
|Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.
|22.02.1994
|Olay
|Somali'deki görevini başarıyla tamamlayan Türk Birliği yurda döndü.
|22.02.2000
|Olay
|Diyarbakır'da olay çıkardığı gerekçesiyle yargılanan İtalyan gazeteci Dino Giovanni Frisullo ifade vermek için geldiği Türkiye'ye alınmayarak sınır dışı edildi.
|22.02.2001
|Olay
|Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.
|22.02.2001
|Olay
|Koalisyon hükümeti istikrar programını bırakıp dalgalı kura geçme kararı verdi.TL, ABD doları karşısında yüzde 31, Alman markı karşısında yüzde 34 değer yitirdi. Bankalar döviz alım-satım fiyatları arasına büyük fark koydu, döviz büfeleri açılmadı.
|22.02.2001
|Olay
|Yeni Asya gazetesi, 8 Haziran 2000 tarihli sayısında yayınlanan "Bu da yetmezse" başlıklı yazıyla "halkın din yoluyla kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği" gerekçesiyle İstanbul 3 No'lu DGM tarafından yedi gün kapatma cezası aldı.
|22.02.2001
|Olay
|Lahey Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, ilk kez tecavüzü insanlığa karşı suç olarak değerlendirdiği davada 1992-95 Bosna Savaşı'nda Foça'daki toplama kamplarında Boşnak kadınlara tecavüz kampanyası yürüten üç Sırp komutana ağır hapis cezaları verdi.
|22.02.2003
|Olay
|İncirlik'te görevli 290 ABD askeri İskenderun'a sevkedildi.ABD'nin özel harekatlarda kullandığı dört C-17 kargo uçağı Diyarbakır'a indi. Havaalanı çevresinde gazetecilerin görüntü almasını engellemek için sivil polisler devriye geziyor.
|22.02.2004
|Ölüm
|Kemal Tahir Vakfı'nın kurucusu ve şair Nazım Hikmet'in kız kardeşi Melda Kalyoncu,76 yaşında.
|22.02.2004
|Olay
|Kızılhaç Komitesi, ABD'nin "savaş esiri" statüsü verdiği iki ay önce yakalanan devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'i hücresinde ziyaret etti. Saddam fiziksel ve psikolojik muayeneye tabi tutuldu.
|22.02.2004
|Olay
|Kudüs'te El Fetih'e bağlı El Aksa Şehitleri Tugayı İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını bölen güvenlik duvarı inşasını protesto için bir otobüste intihar saldırısı düzenledi; 9 kişi öldü,11'i ağır 61 kişi yaralandı.Örgüt;'Nazi duvarı bizi saldırılardan alıkoyamayacaktır' diye açıkladı.
|22.02.2005
|Ölüm
|Felsefe dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nermi Abdurrahman Uygur 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.
|22.02.2006
|Olay
|Irak'ın Samarra kentinde 12 imamdan son ikisinin yattığı Askeriye Türbesi'ne bombalı saldırı düzenlendi. Şiiler misilleme olarak 60 Sünni camisine saldırdı, üçü imam altı Sünni öldü. Şii dini lider Ayetullah Sistani "Camilere saldırmayın" uyarısı yaptı.
|22.02.2006
|Olay
|Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk sivil toplum kuruluşu "Emirlik İnsan Hakları Kuruluşu" hükümetten onay aldı. Suriye'de de ilk kez "Sivil Toplum Eğitim Merkezi" açıldı. Merkezde, sivil toplum ve kadın hakları örgütleri ile öğrenciler insan hakları alanında eğitim görecek.
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