Tarihte bugün 23 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 23 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,23 Şubat günün önemi nedir, 23 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 23 Şubat'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 23 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 23 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
23 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|23/02/1653
|Olay
|Batı Anadolu'daki şiddetli depremde, Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.
|23/02/1685
|Doğum
|Besteci Frederic Haendel.
|23.02.1919
|Olay
|İtalya'da Benito Mussolini Faşist Parti'yi kurdu.
|23.02.1942
|Olay
|Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle beraber intihar etti.
|23.02.1945
|Olay
|Türkiye Büyük Millet Meclisi, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.
|23.02.1945
|Olay
|Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da toplanan konferans, bir anlaşmaya varılamadan dağıldı (23 Şubat-12 Mart).
|23.02.1945
|Olay
|Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.
|23.02.1951
|Olay
|Van'ın Özalp ilçesinde 33 yurttaş sorgulanmadan kurşuna dizilmişti.Bugün yapılan duruşmada Orgeneral Mustafa Muğlalı insanların kurşuna dizilme emrini bizzat verdiğini söyledi.
|23.02.1953
|Doğum
|Roxy Music'in solisti Bryan Ferry.
|23.02.1957
|Olay
|Küba'da Fidel Casto'nun önderliğinde gerilla savaşı başladı.
|23.02.1962
|Olay
|Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları 22 Şubat sabahı birliklerini harekete geçirdiler. Ayaklanma bir gün bir gece sürdü ve isyancı subaylar 23 Şubat sabahı Genelkurmay'a teslim oldular. İsyana katılan birlikler yavaş yavaş kışlalarına döndü.
|23.02.1963
|Olay
|Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.
|23.02.1965
|Ölüm
|Amerikalı komedyen Stan Laurel.
|23.02.1971
|Ölüm
|Yazar ve şair Halit Fahri Ozansoy.
|23.02.1975
|Olay
|İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tekstil işkolunda uygulanacak lokavt ve grevleri yasakladı.
|23.02.1977
|Olay
|Ortadoğu Teknik Üniversitesi rektörü Hasan Tan okulu kapattı. Öğrenciler jandarma gözetiminde yurtları terk etti.14 Şubat'ta rektör olarak atanan Hasan Tan öğrenciler tarafından protesto edilmişti.
|23.02.1978
|Olay
|Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.
|23.02.1978
|Basın Yayın
|Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.
|23.02.1981
|Olay
|İspanya'da darbe girişimi oldu. Yarbay Tejero parlamentoyu bastı, parlamenterleri 18 saat rehin tuttu; darbe girişimi Kral'ın müdahalesiyle önlendi.
|23.02.1994
|Olay
|Bağımsız Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, Meclis'e sunduğu 50'ye yakın yasa teklifinden bir sonuç alamadığını söyleyerek süresiz açlık grevine başladı.
|23.02.1994
|Olay
|Cep telefonu şebekelerinin açılışı Başbakan Tansu Çiller tarafından 1994 günü yapıldı. Çiller cep telefonuyla ilk görüşmeyi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le yaptı.
|23.02.1997
|Olay
|İskoçya'daki Roslin Enstitüsü bilim insanları ilk kez bir koyunun kopyasını yaptılar.
|23.02.1998
|Olay
|İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, sakallı, türbanlı ve kimliksiz öğrencilerin yerleşke ve binalara girişini yasakladı.
|23.02.1998
|Olay
|Fazilet Partisi (FP) kuruldu.
|23.02.1998
|Olay
|Anayasa Mahkemesinin Refah Partisi'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
|23.02.2000
|Olay
|Diyarbakır'da binlerce kişi HADEP'li Diyarbakır, Bingöl ve Siirt belediye başkanları Feridun Çelik, Feyzullah Karaaslan ve Selim Özalp'ın dört gün gözaltından sonra tutuklanmasını protesto etti. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Türkiye'yi kınayan bir açıklama yaptı: "Seçilmiş temsilcilerin tutuklanması kabul edilemez".
|23.02.2001
|Olay
|Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da, fuhuşla suçlanan iki kadın, bin kişinin toplandığı Kandehar stadında asıldı. Zinadan suçlu bulunan iki kadınla 10 erkek de kamçılandı.
|23.02.2001
|Olay
|Anayasa Mahkemesi kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında emekli olmalarını öngören ve çalışanların "mezarda emeklilik" diye niteledikleri düzenlemeye onay verdi. Emeklilikte kademeli geçişi ise iptal etti.
|23.02.2003
|Olay
|Kolombiya'da hükümet güçlerine karşı savaşan FARC (Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri) kontrolü altındaki bölgeye düşen ABD uçağındaki Amerikalılardan birini öldürüp, üçünü rehin aldı. Amerikalıların hayatlarına karşılık, 4 bin Kolombiya askerinin bölgeden çekilmesini istedi.
|23.02.2004
|Olay
|Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Batı şeria'daki Filistin yerleşimlerini ikiye bölen güvenlik duvarının yargılanmasına başlandı. İsrail duruşmalara katılmıyor. Filistin sorunu 1948'den beri ilk defa uluslararası alanda dava konusu oldu.
|23.02.2005
|Olay
|MERNIS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle uygulanmaya başlandı.
|23.02.2005
|Olay
|İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na ilk kez bir havacı, İran kökenli Hava Kuvvetleri Komutanı Dan Halutz getirildi.
|23.02.2006
|Olay
|El-Arabiya televizyonunun kadın muhabiri Etvar Behcet, Iraklı kameraman Adnan Abdullah ve teknik eleman Halid Muhsin Samarra yalkınında öldürüldü. Irak'ta 2003'ten beri öldürülen gazeteci sayısı 82'ye çıktı.
|23.02.2006
|Olay
|Necmettin Erbakan'ın "kayıp trilyon" davasından aldığı iki yıl dört aylık hapis cezasını evinde çekmesini sağlayan yasa,TBMM'de 69'a karşı 229 oyla kabul edildi.
|23.02.2006
|Olay
|Irak'ta Şiilere ait Askeriye Türbesi'nin bombalanmasının ardından Şiiler Mahveran'da işçi otobüsünü durdurdu ve 47 işçi kurşuna dizildi. Bağdat'ta öldürülmüş 53 kişinin cesedi bulundu.
|23.02.2006
|Ölüm
|Çizgi film yönetmeni Chuck Jones, 89 yaşında.Çizgi karekter "Bugs Bunny" ve "Duffy Duck"un da yaratıcısıydı. Üç kez Oscar alan Jones 300 çizgi film çekti.
Etiketler : Tarihte bugün
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