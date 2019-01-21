Tarihte bugün 25 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 25 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 25 Ocak günün önemi nedir, 25 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 25 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 25 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 25 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
25 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|25/01/0477
|Ölüm
|Gaiseric, Vandal kralı (d. 389)
|25/01/0750
|Doğum
|IV. Leo Hazar, Bizans imparatoru (ö. 780)
|25/01/1072
|Olay
|Divan-ı Lügat-it Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan Sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı (10 Şubat 1074'te bitirildi).
|25/01/1327
|Olay
|III. Edward İngiltere kralı oldu.
|25/01/1348
|Olay
|Venedik’te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir deprem meydana geldi.
|25/01/1363
|Olay
|Sırpsındığı Muharebesi'nı Osmanlı Devleti kazandı.
|25/01/1554
|Olay
|São Paulo (Brezilya) şehrinin kuruluşu.
|25/01/1578
|Ölüm
|Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın kızı (d. 1522)
|25/01/1579
|Olay
|Utrecht Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.
|25/01/1627
|Doğum
|Robert Boyle, İrlandalı kimyacı (ö. 1691)
|25/01/1736
|Doğum
|Joseph-Louis Lagrange, İtalyan matematikçi (ö. 1813)
|25/01/1755
|Olay
|Moskova Üniversitesi kuruldu.
|25/01/1792
|Olay
|İngiltere'de, fakir sınıfların ilk siyasi örgütü sayılan « London Corresponding Society » örgütü kuruldu.
|25/01/1831
|Olay
|I. Nicolas ve Romanov'ların düşmesiyle Polonya'nın bağımsızlığı ilan edildi. (SSCB) oluşunu ilan etti.
|25/01/1858
|Olay
|Felix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin Düğün Marşı bölümü Kraliçe Victoria'nın kızının düğününde çalındıktan sonra bütün dünyadaki düğünlerin popüler müziği haline geldi.
|25/01/1872
|Olay
|Hasköy Tersanesi işçileri greve çıktı.
|25/01/1874
|Doğum
|W. Somerset Maugham, İngiliz romancı, oyun ve kısa öykü yazarı (ö. 1965)
|25/01/1881
|Olay
|Thomas Edison ve Alexander Graham Bell Oryantal Telefon Şirketini kurdular.
|25/01/1882
|Doğum
|Virginia Woolf, İngiliz yazar (ö. 1941)
|25/01/1890
|Olay
|Arjantin ve Brezilya arasında Montevideo antlaşması imzalandı.
|25/01/1896
|Ölüm
|Frederic Leighton, İngiliz ressam (d. 1830)
|25.01.1918
|Olay
|Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) oluşunu ilan etti.
|25.01.1919
|Olay
|Milletler Cemiyeti kuruldu.
|25.01.1924
|Olay
|İlk Kış Olimpiyat Oyunları Chamonix'de başladı.
|25.01.1926
|Olay
|Şeker, petrol ve benzin inhisarı (tekeli) hakkında kanunlar kabul edildi.
|25.01.1928
|Doğum
|Eduard Şevardnadze, Gürcistan eski devlet başkanı
|25.01.1931
|Doğum
|Paavo Haavikko, Finlandiyalı şair
|25.01.1931
|Olay
|Mahatma Gandi İngilizler'ce serbest bırakıldı.
|25.01.1932
|Olay
|Sovyetler Birliği ve Polonya saldırmazlık paktı imzaladı.
|25.01.1933
|Doğum
|Corazon Aquino, Filipinli kadın siyasetçi
|25.01.1933
|Doğum
|Ferdinand Marcos'un diktatörlüğü ardından Filipinler'de demokratik yönetimin kurulması için çaba gösteren kadın siyasetçi Corazon Aquino.
|25.01.1935
|Doğum
|James Gordon Farrell, Britanyalı yazar (ö. 1979)
|25.01.1936
|Doğum
|Onat Kutlar, Sinemacı, yazar
|25.01.1936
|Olay
|İstanbul'da vapurculuk şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı.
|25.01.1937
|Olay
|Cincinnati'de seller petrol rezervlerinin patlamasına yol açtı,şehir alevler içinde kaldı.
|25.01.1938
|Doğum
|Rus tiyatro oyuncusu, şarkı sözü yazarı ve halk şarkıcısı Vladimir Semyonoviç Viysotskiy.
|25.01.1938
|Olay
|İzmir Telefon İşletmesinin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme Ankara'da imzalandı.
|25.01.1939
|Olay
|Celal Bayar hükümeti istifa etti.Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.
|25.01.1939
|Olay
|Şili'de Richter ölçeğiyle 8.3 derecesinde oluşan deprem tahminlere göre 25.000 kişinin ölümüne yol açtı.
|25.01.1941
|Olay
|Ankara radyosu Sırpça yayına başladı.
|25.01.1942
|Olay
|Tayland, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye savaş ilan etti.
|25.01.1942
|Doğum
|Eusébio, Portekizli futbolcu
|25.01.1947
|Ölüm
|Al Capone, ABD'li gangster (d. 17 Ocak 1899)
|25.01.1949
|Olay
|Şair Behçet Kemal Çağlar, CHP'den istifa etti.
|25.01.1949
|Olay
|İsrail'de ilk seçimler yapıldı. İşçi Partisi, David Ben-Gurion başbakan oldu.
|25.01.1950
|Olay
|Amerika'da eski bürokrat Alger Hiss, hiç bir kanıt bulunmaksızın, komünist casus olduğu gerekçesiyle, 5 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edildi.
|25.01.1950
|Olay
|Şiddetli kış nedeniyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yollar kapandı, Çubuk Barajı dondu.
|25.01.1951
|Olay
|Kumyangjang-ni Muharebesi
|25.01.1952
|Olay
|Milli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayımladı;1952-1953 öğrenim yılından itibaren lise eğitimi 4 yıla çıkarılacak.
|25.01.1952
|Olay
|Özelleştirme devam ediyor; Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı kibrit tekelinin kalktığını açıkladı; özel sektör kibrit üretebilecek.
|25.01.1952
|Olay
|Liseler 4 yıla çıkarıldı.
|25.01.1952
|Ölüm
|Sveinn Björnsson, İzlanda'nın ilk cumhurbaşkanı (d.1881)
|25.01.1954
|Olay
|Ankara'da sıcaklık -30 dereceye düştü; okullar tatil edildi.
|25.01.1954
|Doğum
|David Grossman, İsrailli yazar.
|25.01.1958
|Olay
|İstanbul'da 25 kişi, komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananların arasında Doktor Hikmet Kıvılcımlı da bulunuyordu.
|25.01.1966
|Olay
|Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Türkiye'nin dikkatini çekti; enflasyon hızla artıyor.
|25.01.1968
|Olay
|Türk Ordu Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.
|25.01.1969
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Vietnam arasında barış görüşmelerine Paris'te başlandı.
|25.01.1970
|Olay
|Necmettin Erbakan 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurduğunu açıkladı.
|25.01.1971
|Olay
|İdi Amin gerçekleştirdiği darbe ile Milton Obote'yi devirdi ve Uganda'nın başkanı oldu.
|25.01.1973
|Olay
|Başbakan Ferit Melen "İşkence yalandır" dedi. Bülent Ecevit bunun bir yalan olduğunu söyleyince Cumhuriyetçi Güven Partililerin (CGP) saldırısına uğradı.
|25.01.1974
|Olay
|Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milli Selamet Partisi (MSP) hükümet ortaklığı protokolü imzaladı.
|25.01.1977
|Olay
|İstanbul'da bir yıl içinde 510 öğrenci olayı meydana geldi, 13 öğrenci öldü.
|25.01.1980
|Doğum
|Paulo Assunção, Brezilyalı futbolcu
|25.01.1980
|Olay
|Başbakan Süleyman Demirel'in azınlık hükümetinin görevde olduğu 73 günde politik nedenlerle 497 kişinin öldürüldüğü, 779 kişinin yaralandığı ve 72 soygun olayının yaşanmış olduğu açıklandı.
|25.01.1980
|Doğum
|Xavi, İspanyol futbolcu
|25.01.1980
|Doğum
|Michelle McCool, Amerikalı profesyonel güreşçi
|25.01.1981
|Olay
|Mao'nun dul eşi Jiang Qing ölüm cezasına çarptırıldı.
|25.01.1982
|Doğum
|Maxim Shabalin, Rus buz patenci
|25.01.1982
|Doğum
|Noemi, İtalyan Şarkıcı ve sözyazarı
|25.01.1984
|Doğum
|Robinho, Brezilyalı futbolcu
|25.01.1985
|Olay
|II. Louis Stadı Monako Prensi III. Rainier tarafından açıldı.
|25.01.1985
|Doğum
|Tina Karol, Ukraynalı şarkıcı
|25.01.1986
|Olay
|Milli Direniş Hareketi, Uganda'da Tito Okello hükümetini devirdi.
|25.01.1987
|Olay
|30 milyon dolara sigortalanan Muhteşem Süleyman Sergisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Vaşington, DC'de Ulusal Sanat Müzesinde açıldı.
|25.01.1988
|Olay
|Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı.
|25.01.1990
|Ölüm
|Ava Gardner, ABD'li sinema oyuncusu (d. 1922)
|25.01.1991
|Olay
|Bakanlar Kurulu, Kürtçe konuşma ve şarkı söylemeyi serbest bıraktı.
|25.01.1995
|Olay
|Rusya, Norveç tarafından fırlatılan bir araştırma roketini ABD'nin Trident füzeleriyle karıştırınca az daha bir nükleer karşı saldırı başlatıyordu.
|25.01.1996
|Olay
|Rusya Federasyonu'nun Avrupa Konseyi'ne girişi.
|25.01.1997
|Olay
|Yaşar Kemal Uluslararası Nonino Ödülü'nü İtalya'da düzenlenen bir törenle aldı.
|25.01.1999
|Olay
|Kolombiya'nın batısında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi, en az 1.000 kişi öldü.
|25.01.2002
|Olay
|Wikipedia, yazılımının ("II. Faz") ya da Magnus Manske Günü olarak bilinen yeni sürümüne geçti.
|25.01.2003
|Ölüm
|Aysel Baykal, eski Devlet Bakanı 64 yaşında öldü (d. 1939)
|25.01.2004
|Ölüm
|Miklós Fehér,Macar futbolcu (d. 1979)
|25.01.2004
|Olay
|Opportunity adlı uzay sondası Mars yüzeyine indi.
|25.01.2005
|Olay
|San Francisco kenti meydanlarda,parklarda ve şehrin kamuya ait diğer yerlerinde sigara içmeyi yasakladı. Cezanın bedeli 100 dolar olarak açıklandı.
|25.01.2005
|Olay
|Hindistan'daki bir hac töreni sırasında çıkan izdihamda 258 kişi öldü.
|25.01.2006
|Olay
|İlk kez seçimlere katılan radikal dinci hareket Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubatta başbakan oldu, ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı. Nisanda da AB ile ABD, Filistin Yönetimine doğrudan yardımları durdurdu.
|25.01.2006
|Olay
|Dünyanın en büyük küreselleşme karşıtı eylemlerinden olan Dünya Sosyal Forumu Venezuela'da başladı.
|25.01.2006
|Ölüm
|Anna Malle, ABD'li porno yıldızı(d. 1967)
|25.01.2009
|Ölüm
|Orhan Duru, Türk yazar ve gazeteci (d. 1933)
|25.01.2010
|Ölüm
|Nedim Doğan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1945)
|25.01.2012
|Ölüm
|Theodoros Angelopoulos, Yunan yönetmen (d. 1935)
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