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Tarihte bugün 25 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 25 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 25 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 25 Ocak günün önemi nedir, 25 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 25 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 25 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 25 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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25 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

25/01/0477ÖlümGaiseric, Vandal kralı (d. 389)
25/01/0750DoğumIV. Leo Hazar, Bizans imparatoru (ö. 780)
25/01/1072OlayDivan-ı Lügat-it Türk, Türk kültürün ilk Türkçe dilinde yazılan Sözlük eseri, Kaşgârlı Mahmut tarafından yazılmaya başlandı (10 Şubat 1074'te bitirildi).
25/01/1327OlayIII. Edward İngiltere kralı oldu.
25/01/1348OlayVenedik’te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir deprem meydana geldi.
25/01/1363OlaySırpsındığı Muharebesi'nı Osmanlı Devleti kazandı.
25/01/1554OlaySão Paulo (Brezilya) şehrinin kuruluşu.
25/01/1578ÖlümMihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın kızı (d. 1522)
25/01/1579OlayUtrecht Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda'sının temelleri atılmış oldu.
25/01/1627DoğumRobert Boyle, İrlandalı kimyacı (ö. 1691)
25/01/1736DoğumJoseph-Louis Lagrange, İtalyan matematikçi (ö. 1813)
25/01/1755OlayMoskova Üniversitesi kuruldu.
25/01/1792Olayİngiltere'de, fakir sınıfların ilk siyasi örgütü sayılan « London Corresponding Society » örgütü kuruldu.
25/01/1831OlayI. Nicolas ve Romanov'ların düşmesiyle Polonya'nın bağımsızlığı ilan edildi. (SSCB) oluşunu ilan etti.
25/01/1858OlayFelix Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinin Düğün Marşı bölümü Kraliçe Victoria'nın kızının düğününde çalındıktan sonra bütün dünyadaki düğünlerin popüler müziği haline geldi.
25/01/1872OlayHasköy Tersanesi işçileri greve çıktı.
25/01/1874DoğumW. Somerset Maugham, İngiliz romancı, oyun ve kısa öykü yazarı (ö. 1965)
25/01/1881OlayThomas Edison ve Alexander Graham Bell Oryantal Telefon Şirketini kurdular.
25/01/1882DoğumVirginia Woolf, İngiliz yazar (ö. 1941)
25/01/1890OlayArjantin ve Brezilya arasında Montevideo antlaşması imzalandı.
25/01/1896ÖlümFrederic Leighton, İngiliz ressam (d. 1830)
25.01.1918OlayRusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) oluşunu ilan etti.
25.01.1919OlayMilletler Cemiyeti kuruldu.
25.01.1924Olayİlk Kış Olimpiyat Oyunları Chamonix'de başladı.
25.01.1926OlayŞeker, petrol ve benzin inhisarı (tekeli) hakkında kanunlar kabul edildi.
25.01.1928DoğumEduard Şevardnadze, Gürcistan eski devlet başkanı
25.01.1931DoğumPaavo Haavikko, Finlandiyalı şair
25.01.1931OlayMahatma Gandi İngilizler'ce serbest bırakıldı.
25.01.1932OlaySovyetler Birliği ve Polonya saldırmazlık paktı imzaladı.
25.01.1933DoğumCorazon Aquino, Filipinli kadın siyasetçi
25.01.1933DoğumFerdinand Marcos'un diktatörlüğü ardından Filipinler'de demokratik yönetimin kurulması için çaba gösteren kadın siyasetçi Corazon Aquino.
25.01.1935DoğumJames Gordon Farrell, Britanyalı yazar (ö. 1979)
25.01.1936DoğumOnat Kutlar, Sinemacı, yazar
25.01.1936Olayİstanbul'da vapurculuk şirketi ile bütün kabotajın Denizyolları İdaresine geçmesini sağlayan sözleşme imzalandı.
25.01.1937OlayCincinnati'de seller petrol rezervlerinin patlamasına yol açtı,şehir alevler içinde kaldı.
25.01.1938DoğumRus tiyatro oyuncusu, şarkı sözü yazarı ve halk şarkıcısı Vladimir Semyonoviç Viysotskiy.
25.01.1938Olayİzmir Telefon İşletmesinin hükümetçe satın alınmasına dair sözleşme Ankara'da imzalandı.
25.01.1939OlayCelal Bayar hükümeti istifa etti.Yeni hükümet Refik Saydam başkanlığında kuruldu.
25.01.1939OlayŞili'de Richter ölçeğiyle 8.3 derecesinde oluşan deprem tahminlere göre 25.000 kişinin ölümüne yol açtı.
25.01.1941OlayAnkara radyosu Sırpça yayına başladı.
25.01.1942OlayTayland, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye savaş ilan etti.
25.01.1942DoğumEusébio, Portekizli futbolcu
25.01.1947ÖlümAl Capone, ABD'li gangster (d. 17 Ocak 1899)
25.01.1949OlayŞair Behçet Kemal Çağlar, CHP'den istifa etti.
25.01.1949Olayİsrail'de ilk seçimler yapıldı. İşçi Partisi, David Ben-Gurion başbakan oldu.
25.01.1950OlayAmerika'da eski bürokrat Alger Hiss, hiç bir kanıt bulunmaksızın, komünist casus olduğu gerekçesiyle, 5 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edildi.
25.01.1950OlayŞiddetli kış nedeniyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yollar kapandı, Çubuk Barajı dondu.
25.01.1951OlayKumyangjang-ni Muharebesi
25.01.1952OlayMilli Eğitim Bakanlığı bir genelge yayımladı;1952-1953 öğrenim yılından itibaren lise eğitimi 4 yıla çıkarılacak.
25.01.1952OlayÖzelleştirme devam ediyor; Gümrük ve Tekel Bakanı Sıtkı Yırcalı kibrit tekelinin kalktığını açıkladı; özel sektör kibrit üretebilecek.
25.01.1952OlayLiseler 4 yıla çıkarıldı.
25.01.1952ÖlümSveinn Björnsson, İzlanda'nın ilk cumhurbaşkanı (d.1881)
25.01.1954OlayAnkara'da sıcaklık -30 dereceye düştü; okullar tatil edildi.
25.01.1954DoğumDavid Grossman, İsrailli yazar.
25.01.1958Olayİstanbul'da 25 kişi, komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananların arasında Doktor Hikmet Kıvılcımlı da bulunuyordu.
25.01.1966OlayEkonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Türkiye'nin dikkatini çekti; enflasyon hızla artıyor.
25.01.1968OlayTürk Ordu Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu.
25.01.1969OlayAmerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Vietnam arasında barış görüşmelerine Paris'te başlandı.
25.01.1970OlayNecmettin Erbakan 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisini kurduğunu açıkladı.
25.01.1971Olayİdi Amin gerçekleştirdiği darbe ile Milton Obote'yi devirdi ve Uganda'nın başkanı oldu.
25.01.1973OlayBaşbakan Ferit Melen "İşkence yalandır" dedi. Bülent Ecevit bunun bir yalan olduğunu söyleyince Cumhuriyetçi Güven Partililerin (CGP) saldırısına uğradı.
25.01.1974OlayCumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Milli Selamet Partisi (MSP) hükümet ortaklığı protokolü imzaladı.
25.01.1977Olayİstanbul'da bir yıl içinde 510 öğrenci olayı meydana geldi, 13 öğrenci öldü.
25.01.1980DoğumPaulo Assunção, Brezilyalı futbolcu
25.01.1980OlayBaşbakan Süleyman Demirel'in azınlık hükümetinin görevde olduğu 73 günde politik nedenlerle 497 kişinin öldürüldüğü, 779 kişinin yaralandığı ve 72 soygun olayının yaşanmış olduğu açıklandı.
25.01.1980DoğumXavi, İspanyol futbolcu
25.01.1980DoğumMichelle McCool, Amerikalı profesyonel güreşçi
25.01.1981OlayMao'nun dul eşi Jiang Qing ölüm cezasına çarptırıldı.
25.01.1982DoğumMaxim Shabalin, Rus buz patenci
25.01.1982DoğumNoemi, İtalyan Şarkıcı ve sözyazarı
25.01.1984DoğumRobinho, Brezilyalı futbolcu
25.01.1985OlayII. Louis Stadı Monako Prensi III. Rainier tarafından açıldı.
25.01.1985DoğumTina Karol, Ukraynalı şarkıcı
25.01.1986OlayMilli Direniş Hareketi, Uganda'da Tito Okello hükümetini devirdi.
25.01.1987Olay30 milyon dolara sigortalanan Muhteşem Süleyman Sergisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Vaşington, DC'de Ulusal Sanat Müzesinde açıldı.
25.01.1988OlayTürkiye Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi'ni imzaladı.
25.01.1990ÖlümAva Gardner, ABD'li sinema oyuncusu (d. 1922)
25.01.1991OlayBakanlar Kurulu, Kürtçe konuşma ve şarkı söylemeyi serbest bıraktı.
25.01.1995OlayRusya, Norveç tarafından fırlatılan bir araştırma roketini ABD'nin Trident füzeleriyle karıştırınca az daha bir nükleer karşı saldırı başlatıyordu.
25.01.1996OlayRusya Federasyonu'nun Avrupa Konseyi'ne girişi.
25.01.1997OlayYaşar Kemal Uluslararası Nonino Ödülü'nü İtalya'da düzenlenen bir törenle aldı.
25.01.1999OlayKolombiya'nın batısında 6,0 şiddetinde deprem meydana geldi, en az 1.000 kişi öldü.
25.01.2002OlayWikipedia, yazılımının ("II. Faz") ya da Magnus Manske Günü olarak bilinen yeni sürümüne geçti.
25.01.2003ÖlümAysel Baykal, eski Devlet Bakanı 64 yaşında öldü (d. 1939)
25.01.2004ÖlümMiklós Fehér,Macar futbolcu (d. 1979)
25.01.2004OlayOpportunity adlı uzay sondası Mars yüzeyine indi.
25.01.2005OlaySan Francisco kenti meydanlarda,parklarda ve şehrin kamuya ait diğer yerlerinde sigara içmeyi yasakladı. Cezanın bedeli 100 dolar olarak açıklandı.
25.01.2005OlayHindistan'daki bir hac töreni sırasında çıkan izdihamda 258 kişi öldü.
25.01.2006Olayİlk kez seçimlere katılan radikal dinci hareket Hamas, Filistin'de düzenlenen genel seçimlerin galibi oldu ve 10 yıllık El Fetih hakimiyetine son verdi. İsmail Haniye, 19 Şubatta başbakan oldu, ancak İsrail, Hamas hükümetiyle bütün müzakereleri durdurdu ve ekonomik yaptırım başlattı. Nisanda da AB ile ABD, Filistin Yönetimine doğrudan yardımları durdurdu.
25.01.2006OlayDünyanın en büyük küreselleşme karşıtı eylemlerinden olan Dünya Sosyal Forumu Venezuela'da başladı.
25.01.2006ÖlümAnna Malle, ABD'li porno yıldızı(d. 1967)
25.01.2009ÖlümOrhan Duru, Türk yazar ve gazeteci (d. 1933)
25.01.2010ÖlümNedim Doğan, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1945)
25.01.2012ÖlümTheodoros Angelopoulos, Yunan yönetmen (d. 1935)

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