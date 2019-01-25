Tarihte bugün 26 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 26 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 26 Ocak günün önemi nedir, 26 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 26 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 26 Ocak 'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 26 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
26 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|26/01/1804
|Doğum
|Sanayi devriminin toplumsal sorunlarını gazete yazı dizilerinde ilk ortaya koyan Fransız yazar, romancı Eugène Sue.
|26/01/1823
|Ölüm
|Çiçek aşısını bulan İngiliz hekim Edward Jenner.
|26.01.1904
|Doğum
|İnsan hakları konusunda gösterdiği çabalarla 1974 Nobel Barış Ödlüne değer görülen İrlandalı devlet adamı Seán MacBride.
|26.01.1905
|Olay
|Güney Afrika Pretoria'da 3,106 karat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa "Cullinan" adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen "Afrika'nın Büyük Yıldızı" adındaki 530.2 karatlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası Britanya tacına yerleştirildi.
|26.01.1918
|Doğum
|1989'da darbeyle devrilerek idam edilen eski Romanya lideri Nicolae Causescu.
|26.01.1921
|Olay
|İstanbul Tramvay işçileri greve çıktı.
|26.01.1924
|Olay
|Vladimir İlyiç Lenin'in onuruna Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.
|26.01.1925
|Doğum
|Amerikalı sinema oyuncusu ve yönetmeni Paul Newman.
|26.01.1927
|Doğum
|Amerikalı siyah sahne ve sinema oyuncusu Eartha Kitt.
|26.01.1931
|Olay
|Kızıl İstanbul gazetesi hakkında soruşturma açıldı.
|26.01.1931
|Olay
|Hindistan'da Mahatma Gandhi serbest bırakıldı.
|26.01.1944
|Doğum
|1970-72 arasında gizli örgüt üyesi olmakla suçlandığı davalardaki savunmasıyla ünlenen Amerikalı siyah kadın devrimci Angela Davis.
|26.01.1948
|Olay
|Milli Korunma Mahkemeleri kaldırıldı.
|26.01.1948
|Ölüm
|Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.
|26.01.1948
|Ölüm
|Türkiye Büyük Millet Meclis'i Başkanı, emekli General Kâzım Karabekir.
|26.01.1950
|Olay
|Hindistan'da cumhuriyet ilan edildi.
|26.01.1950
|Olay
|Hindistan anayasası kabul edildi. Dünyanın en kalabalık demokrasisi kuruldu.
|26.01.1958
|Olay
|Klasik müzik bestecisi Bülent Arel'in Beş Sonnet adlı yapıtı ilk kez seslendirildi.
|26.01.1959
|Olay
|Bağdat Paktı Konseyi Karaçi'de toplandı. Toplantıya, Türkiye adına Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu katıldı.
|26.01.1959
|Olay
|Ankara Telgraf gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Fethi Giray Ankara Cezaevi'ne girdi. Fethi Giray 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
|26.01.1963
|Olay
|Hürriyet gazetesi muhabiri Yüksel Kasapbaşı, foto muhabiri Abidin Behpur ve şoför Yüksel Öztürk göreve giderken donarak öldüler.
|26.01.1966
|Olay
|İstanbul'un çeşitli semtlerinde "köylü pazarları" kurulması çalışmalarına başladı. Amaç, halkın daha ucuz sebze ve meyve yiyebilmesi idi.
|26.01.1969
|Olay
|Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş İstanbul İl Gençlik Kongresi'nde "Hareket başladı" dedi.
|26.01.1970
|Olay
|Necmettin Erbakan ve 17 arkadaşı Milli Nizam Partisi'ni kurdu.
|26.01.1972
|Olay
|Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.
|26.01.1973
|Olay
|Fikir suçundan cezaevinde bulunan Çetin Altan, Doğan Koloğlu, Alpay Kabacalı, İrfan Derman ve Yaşar Kemal yargılandı.
|26.01.1973
|Ölüm
|Amerikalı sinema oyuncusu Edward G. Robinson.
|26.01.1974
|Olay
|Türk Hava Yolları'nın Van adlı yolcu uçağı İzmir Cumaovası Havaalanı'nda pistin100 metre uzağında yere çakıldı; 63 kişi öldü.
|26.01.1974
|Olay
|Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)- Milli Selamet Partisi (MSP) koalisyonu hükümeti göreve başladı.
|26.01.1978
|Olay
|Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Feyyaz Berker ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)141.,142. ve163. maddelerinin kaldırılmasını istediler.
|26.01.1979
|Olay
|Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Pol-Der, Pol-Bir, Pol-Ens ve Tem-Der'in çalışmalarını durdurdu.
|26.01.1984
|Olay
|Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı;102 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
|26.01.1992
|Olay
|12 Eylül'den sonra ilk kez memur eylemi düzenlendi. İstanbul'daki eyleme 5 bin memur katıldı.
|26.01.2000
|Ölüm
|İstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında öldü.
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