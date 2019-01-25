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Tarihte bugün 26 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 26 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 26 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 26 Ocak günün önemi nedir, 26 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 26 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 26 Ocak 'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 26 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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26 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı? 

 

26/01/1804DoğumSanayi devriminin toplumsal sorunlarını gazete yazı dizilerinde ilk ortaya koyan Fransız yazar, romancı Eugène Sue.
26/01/1823ÖlümÇiçek aşısını bulan İngiliz hekim Edward Jenner.
26.01.1904Doğumİnsan hakları konusunda gösterdiği çabalarla 1974 Nobel Barış Ödlüne değer görülen İrlandalı devlet adamı Seán MacBride.
26.01.1905OlayGüney Afrika Pretoria'da 3,106 karat değerindeki dünyanın en büyük elması bulundu. Elmasa "Cullinan" adı verildi. 9 parçaya bölünen elmastan elde edilen "Afrika'nın Büyük Yıldızı" adındaki 530.2 karatlık 74 yüzlü dünyanın en büyük pırlantası Britanya tacına yerleştirildi.
26.01.1918Doğum1989'da darbeyle devrilerek idam edilen eski Romanya lideri Nicolae Causescu.
26.01.1921Olayİstanbul Tramvay işçileri greve çıktı.
26.01.1924OlayVladimir İlyiç Lenin'in onuruna Petrograd'ın adı Leningrad olarak değiştirildi.
26.01.1925DoğumAmerikalı sinema oyuncusu ve yönetmeni Paul Newman.
26.01.1927DoğumAmerikalı siyah sahne ve sinema oyuncusu Eartha Kitt.
26.01.1931OlayKızıl İstanbul gazetesi hakkında soruşturma açıldı.
26.01.1931OlayHindistan'da Mahatma Gandhi serbest bırakıldı.
26.01.1944Doğum1970-72 arasında gizli örgüt üyesi olmakla suçlandığı davalardaki savunmasıyla ünlenen Amerikalı siyah kadın devrimci Angela Davis.
26.01.1948OlayMilli Korunma Mahkemeleri kaldırıldı.
26.01.1948ÖlümKurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir öldü.
26.01.1948ÖlümTürkiye Büyük Millet Meclis'i Başkanı, emekli General Kâzım Karabekir.
26.01.1950OlayHindistan'da cumhuriyet ilan edildi.
26.01.1950OlayHindistan anayasası kabul edildi. Dünyanın en kalabalık demokrasisi kuruldu.
26.01.1958OlayKlasik müzik bestecisi Bülent Arel'in Beş Sonnet adlı yapıtı ilk kez seslendirildi.
26.01.1959OlayBağdat Paktı Konseyi Karaçi'de toplandı. Toplantıya, Türkiye adına Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu katıldı.
26.01.1959OlayAnkara Telgraf gazetesinin sahibi ve yazı işleri müdürü Fethi Giray Ankara Cezaevi'ne girdi. Fethi Giray 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
26.01.1963OlayHürriyet gazetesi muhabiri Yüksel Kasapbaşı, foto muhabiri Abidin Behpur ve şoför Yüksel Öztürk göreve giderken donarak öldüler.
26.01.1966Olayİstanbul'un çeşitli semtlerinde "köylü pazarları" kurulması çalışmalarına başladı. Amaç, halkın daha ucuz sebze ve meyve yiyebilmesi idi.
26.01.1969OlayCumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş İstanbul İl Gençlik Kongresi'nde "Hareket başladı" dedi.
26.01.1970OlayNecmettin Erbakan ve 17 arkadaşı Milli Nizam Partisi'ni kurdu.
26.01.1972OlayDeniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.
26.01.1973OlayFikir suçundan cezaevinde bulunan Çetin Altan, Doğan Koloğlu, Alpay Kabacalı, İrfan Derman ve Yaşar Kemal yargılandı.
26.01.1973ÖlümAmerikalı sinema oyuncusu Edward G. Robinson.
26.01.1974OlayTürk Hava Yolları'nın Van adlı yolcu uçağı İzmir Cumaovası Havaalanı'nda pistin100 metre uzağında yere çakıldı; 63 kişi öldü.
26.01.1974OlayBülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)- Milli Selamet Partisi (MSP) koalisyonu hükümeti göreve başladı.
26.01.1978OlayTürk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Feyyaz Berker ve Yönetim Kurulu üyesi Rahmi Koç Türk Ceza Kanunu'nun (TCK)141.,142. ve163. maddelerinin kaldırılmasını istediler.
26.01.1979OlayAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı Pol-Der, Pol-Bir, Pol-Ens ve Tem-Der'in çalışmalarını durdurdu.
26.01.1984OlayTürkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı;102 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
26.01.1992Olay12 Eylül'den sonra ilk kez memur eylemi düzenlendi. İstanbul'daki eyleme 5 bin memur katıldı.
26.01.2000Ölümİstanbul Devlet Konservatuvarının kurucusu Fuat Türkay İstanbul'da 93 yaşında öldü.

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