Tarihte bugün 26 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 26 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,26 Şubat günün önemi nedir, 26 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 26 Şubat'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 26 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 26 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
26 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|26/02/1618
|Olay
|Sultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.
|26/02/1802
|Doğum
|Fransız yazar Victor Hugo.
|26/02/1848
|Olay
|Fransa'da ''İkinci Cumhuriyet'' ilan edildi.
|26.02.1910
|Olay
|İstanbul'da ilk solcu gazete "İştirak" yayımlanmaya başladı. Gazete Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.
|26.02.1925
|Olay
|Fransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'den itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.
|26.02.1929
|Ölüm
|Besteci Asım Bey.
|26.02.1930
|Ölüm
|Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza Bey
|26.02.1934
|Olay
|İstanbul Belediyesi evlerdeki kafesleri kaldırttı.
|26.02.1936
|Olay
|Fatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi; iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
|26.02.1943
|Olay
|İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen1 60 kişi Aşkale'ye gönderildi.
|26.02.1944
|Olay
|Hükümet aile sahibi olan memurlara onar lira ikramiye verilmesini kabul etti.
|26.02.1950
|Olay
|Yaşar Doğu Lahor'da Pakistan şampiyonu Kala'yı bir dakikada tuş etti.
|26.02.1951
|Doğum
|Tiyatrocu-yazar Osman Ferhan Şensoy.
|26.02.1961
|Ölüm
|Türk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında öldü.
|26.02.1967
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri 25.000 askerle Vietnam Kurtuluş Cephesine karşı saldırıya geçti.
|26.02.1976
|Olay
|Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.
|26.02.1977
|Olay
|Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kadın Kolu " Evlat Acısına Son " adlı sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından desteklendi. Yürüyüşe katılan kadınlar ellerinde " Okula gönder, morgdan al ", " Evlatlarımıza can güvenliği istiyoruz " yazılı pankartlar taşıdılar.
|26.02.1984
|Ölüm
|Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 57 yaşında Ankara'da öldü.
|26.02.1985
|Olay
|Tarık Akan 35. Berlin Film Şenliği'nde"Jüri Özel Ödülü"nü kazandı. Ödül Zeki Ökten'in yönettiği Pehlivan adlı filmdeki rolüyle verildi. Ancak, Tarık Akan pasaport verilmediği için ödül almaya gidemedi.
|26.02.1988
|Olay
|İşkence, İnsanlık dışı ve Küçültücü Davranışların Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandı.
|26.02.1988
|Ölüm
|Eleştirmen, yazar ve dilbilimci Akşit Göktürk 54 yaşında öldü.
|26.02.1992
|Olay
|200 metre uzunluğunda tünel kazan 11 tutuklu Kayseri Cezaevi'nden firar etti.
|26.02.1994
|Ölüm
|Yazar, Gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında İstanbul'da öldü.
|26.02.1996
|Doğum
|Zişan Kaya
|26.02.1997
|Olay
|Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi
|26.02.1998
|Olay
|Nutuk Rumcaya çevrildi.
|26.02.1999
|Olay
|İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar Tahran belediye meclisindeki 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.
|26.02.2004
|Olay
|Makedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayısta Branko Çırvenkovski geçti.
Etiketler : Tarihte bugün
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