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Tarihte bugün 26 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 26 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 26 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,26 Şubat günün önemi nedir, 26 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 26 Şubat'da yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 26 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 26 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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26 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

26/02/1618OlaySultan Birinci Mustafa tahttan indirildi ve yerine İkinci Osman padişah oldu.
26/02/1802DoğumFransız yazar Victor Hugo.
26/02/1848OlayFransa'da ''İkinci Cumhuriyet'' ilan edildi.
26.02.1910Olayİstanbul'da ilk solcu gazete "İştirak" yayımlanmaya başladı. Gazete Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.
26.02.1925OlayFransızların yönetiminde bulunan Tütün rejisinin (tekelinin) 1 Mart 1925'den itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi.
26.02.1929ÖlümBesteci Asım Bey.
26.02.1930ÖlümJön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza Bey
26.02.1934Olayİstanbul Belediyesi evlerdeki kafesleri kaldırttı.
26.02.1936OlayFatih-Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrildi; iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
26.02.1943Olayİstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen1 60 kişi Aşkale'ye gönderildi.
26.02.1944OlayHükümet aile sahibi olan memurlara onar lira ikramiye verilmesini kabul etti.
26.02.1950OlayYaşar Doğu Lahor'da Pakistan şampiyonu Kala'yı bir dakikada tuş etti.
26.02.1951DoğumTiyatrocu-yazar Osman Ferhan Şensoy.
26.02.1961ÖlümTürk aydınlanmasının öncülerinden, eski Milli Eğitim bakanlarından öğretmen, yazar Hasan Ali Yücel, İstanbul'da 64 yaşında öldü.
26.02.1967OlayAmerika Birleşik Devletleri 25.000 askerle Vietnam Kurtuluş Cephesine karşı saldırıya geçti.
26.02.1976OlayTürkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.
26.02.1977OlayCumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kadın Kolu " Evlat Acısına Son " adlı sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından desteklendi. Yürüyüşe katılan kadınlar ellerinde " Okula gönder, morgdan al ", " Evlatlarımıza can güvenliği istiyoruz " yazılı pankartlar taşıdılar.
26.02.1984ÖlümŞair Hasan Hüseyin Korkmazgil 57 yaşında Ankara'da öldü.
26.02.1985OlayTarık Akan 35. Berlin Film Şenliği'nde"Jüri Özel Ödülü"nü kazandı. Ödül Zeki Ökten'in yönettiği Pehlivan adlı filmdeki rolüyle verildi. Ancak, Tarık Akan pasaport verilmediği için ödül almaya gidemedi.
26.02.1988Olayİşkence, İnsanlık dışı ve Küçültücü Davranışların Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylandı.
26.02.1988ÖlümEleştirmen, yazar ve dilbilimci Akşit Göktürk 54 yaşında öldü.
26.02.1992Olay200 metre uzunluğunda tünel kazan 11 tutuklu Kayseri Cezaevi'nden firar etti.
26.02.1994ÖlümYazar, Gazeteci Tarık Buğra 76 yaşında İstanbul'da öldü.
26.02.1996DoğumZişan Kaya
26.02.1997OlayCumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan ve RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a, rejim konusunda endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiği belirtildi
26.02.1998OlayNutuk Rumcaya çevrildi.
26.02.1999Olayİran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar Tahran belediye meclisindeki 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.
26.02.2004OlayMakedonya Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi uçak kazasında öldü. Traykovski'nin yerine 12 Mayısta Branko Çırvenkovski geçti.
   

 

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