Tarihte bugün 27 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 27 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 27 günün önemi nedir, 27 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 27 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 27 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 27 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
27 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|27/01/1635
|Ölüm
|Şair Nef'i.
|27/01/1756
|Doğum
|Viyana Klasik Okulu'nun Haydn ve Beethoven'le birlikte önde gelen temsilcilerinden Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart.
|27/01/1832
|Doğum
|Özellikle Alis Harikalar Diyarında adlı eseriyle bilinen İngiliz romancı, fotoğrafçı, mantıkçı ve matematikçi Lewis Carroll.
|27/01/1880
|Olay
|Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı.
|27.01.1910
|Doğum
|Yugoslav Marksizminin kurucusu, devrimci siyaset adamı Edvard Kardelj.
|27.01.1918
|Olay
|ABD'li romancı Edgar Rice Burroghs'un yarattığı ''Tarzan''ı konu alan ilk film, ''Tarzan of the Apes''(Gorillerin Tarzanı) adıyla ABD'de gösterime girdi. Aktör Elmo Lincoln beyazperdenin ilk ''Tarzan''ı oldu.
|27.01.1923
|Olay
|Almanya'da Nazi Partisi'nin ilk kongresi toplandı. Toplantıda konuşan Adolf Hitler, Versailles Antlaşması'nın iptal edilmesini istedi.
|27.01.1923
|Olay
|İzmir'e gelen Mustafa Kemal Paşa, Karşıyaka'da trenden inerek, Ege gezisine başladığı gün (14 Ocak) ölen annesinin kabrini ziyaret etti.
|27.01.1926
|Olay
|İskoç buluşçu John Logie Baird, Londra'da ilk gerçek televizyon yayınını yaptı. İletişim ve eğlence dünyasında yeni bir çığır açıldı.
|27.01.1932
|Doğum
|Üç Olimpiyatta altın madalya kazanan ve 10 kez dünya şampiyonu olan Sovyet jimnastikçi Boris Anfiyanoviç Şahlin.
|27.01.1934
|Olay
|İpek Film Stüdyosu senaryo yarışması açtı.
|27.01.1934
|Olay
|Fransa'da Camille Chautemps istifa etti, yeni hükümeti Edouard Daladier kurdu.
|27.01.1934
|Doğum
|Fransa'nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson.
|27.01.1937
|Olay
|Cenevre'de Milletler Cemiyeti toplantısında Hatay'ın bağımsızlığı kabul edildi.
|27.01.1939
|Ölüm
|Eski Paris büyükelçisi Salih Münir Paşa.
|27.01.1940
|Olay
|Milli Koruma Kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı.
|27.01.1943
|Olay
|Varlık Vergisini ödemeyen mükellefler, borçlarını "bedenen çalışarak ödemeleri" için çalışma kamplarına gönderildi. Tümü İstanbullu gayrimüslimlerden oluşan 32 kişilik ilk kafile Aşkale'ye doğru yola çıktı.
|27.01.1944
|Doğum
|Katolik ve Protestanları bir araya getiren Barış İnsanları Örgütü'nün kurucusu ve 1976 Nobel Barış Ödülü'nün Betty Williams'la birlikte sahibi olan İrlandalı sosyal hizmet uzmanı Mairéad Corrigan-Maguire.
|27.01.1945
|Olay
|Auschwitz toplama kampı Sovyetler tarafından ele geçirildi; 5 bin tutuklunun bulunduğu ve çoğunun hastalık ve açlıktan ölmek üzere olduğu bildirildi.
|27.01.1947
|Olay
|Okullar dışında, din eğitimi yapılmasına izin verildi. Okul dışı din eğitimi hükümetin gözetiminde yapılacak.
|27.01.1948
|Olay
|İlk teyp satışa çıktı.
|27.01.1954
|Olay
|Millet Partisi kapatıldı; din esasına dayanan ve amacını gizleyen bir parti olduğu iddia edildi, yöneticileri de birer gün hapis ve 250'şer kuruş para cezasına çarptırıldı.
|27.01.1954
|Olay
|Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarını "ilk öğretmen okulları" adı altında birleştiren yasa Meclis'te kabul edildi.
|27.01.1954
|Olay
|Köy Enstitüleri kapatıldı.
|27.01.1958
|Olay
|Kıbrıs'ta 10 bin Türk "taksim" lehinde gösteri yaptı. İngiliz askerleri topluluğun üzerine zırhlı araçlarla yürüdü, yaralananlar oldu.
|27.01.1965
|Olay
|Ord. Prof. Ali Fuat Başgil'in 5 yıl hapsi istendi. Ali Fuat Başgil İsviçre'de Fransızca olarak 27 Mayıs Askeri İhtilali adlı bir kitap yayınlamıştı.
|27.01.1967
|Olay
|Apollo 1 uzay aracı yandı; astronotlar Grissom, White ve Chaffee öldü.
|27.01.1967
|Olay
|Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri yeni yönetmelik hükümlerini protesto için boykota başladılar.
|27.01.1969
|Olay
|İstanbul Aksaray'daki Küçük Opera Tiyatrosu tamamen yandı.
|27.01.1969
|Olay
|Teksif Sendikasına bağlı 5 fabrikada daha grev başladı. 7915 işçi işi bıraktı.
|27.01.1971
|Olay
|Türkiye İşçi Partisi Amasya İl Başkanı Şerafettin Atalay öldürüldü.
|27.01.1972
|Olay
|Süleyman Demirel, "Rejimi değiştirme gayreti siyasi suç değildir" dedi.
|27.01.1973
|Olay
|Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Yardımcısı Bahadır Demir, bir Ermeni teröristin saldırısında öldü.
|27.01.1973
|Olay
|ABD ve Vietnam ateşkes anlaşması imzaladı.
|27.01.1978
|Ölüm
|Sinema oyuncusu Uğur Güçlü.
|27.01.1980
|Olay
|Beyoğlu'ndaki tarihi ''Markiz Pastanesi'' kapandı.Markiz, 23 Aralık 2003'te yeniden açıldı.
|27.01.1984
|Olay
|Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürmekten sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki ölüm cezası kararı yargıtayca bozuldu. Altı yıldır tutuklu bulunan İbrahim Çiftçi tahliye edildi.
|27.01.1988
|Olay
|Server Tanilli'nin Nasıl Bir Demokrasi istiyoruz adlı kitabı toplatıldı.
|27.01.1991
|Olay
|Somali diktatörü Muhammed Siyad Barre isyancıların başkent Mogadişu'yu ele geçirmesi üzerine ülkeden kaçtı.
|27.01.1994
|Olay
|Özgür Gündem gazetesinin Ankara temsilciliğinde patlama oldu. Gazetenin Ankara Haber Merkezi'ne de molotof kokteyli atıldı.
|27.01.1994
|Olay
|İçişleri Bakanı Nahit Menteşe İstanbul Kumkapı Polis Karakolu'nda gözaltına alınan Vakkas Dost isimli vatandaşın polis memuru Nurettin Öztürk tarafından dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.
|27.01.1995
|Olay
|Eylül 1994'ten beri Paris'te cezaevinde bulunan Dev-Sol lideri Dursun Karataş 1995'te serbest bırakıldı. Dursun Karataş sahte kimlikle Fransa'ya giriş yaparken tutuklanmıştı.
|27.01.1996
|Olay
|Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yarattı.
|27.01.1996
|Olay
|Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından çekince koyularak kabul edildi.
|27.01.2000
|Olay
|Kamuoyunda, ''İkinci Manisa'' davası olarak bilinen 10'ututuklu 14 sanığın yargılandığı ve Yargıtay tarafından 2 kez usulden bozulan davada, sanıklar, 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
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