Tarihte bugün 28 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 28 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,28 Ocak günün önemi nedir, 28 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 28 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 28 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 28 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
28 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|28/01/1517
|Olay
|Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı ordusu, Kahire'ye girdi.
|28/01/1717
|Doğum
|Başlattığı idari ve askeri reformlarla Osmanlı İmparatorluğunun gerilemesini durdurmaya çaba gösteren Osmanlı Sultanı III. Mustafa.
|28/01/1825
|Doğum
|Risorgimento döneminin sol kanat lideri ve üç kez İtalya Başbakanı olan Benedetto Cairoli.
|28/01/1840
|Doğum
|1871 Paris Komünü'ne katıldığı için sürgüne gönderilen Fransız devrimci yayıncı ve siyasetçi Édouard-Marie Vaillant.
|28/01/1853
|Doğum
|Küba'nın İspanya'ya karşı verdiği bağımsızlık savaşında yaşamını kaybeden ve bütün Latin Amerika'nın özgürlük simgesi olan devrimci şair ve yazar José Julián Martí.
|28/01/1854
|Olay
|Mülkiye Mektebi açıldı.
|28/01/1872
|Doğum
|Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Alman sosyalist teorisyen Otto Braun.
|28/01/1873
|Doğum
|20. yüzyılın ilk yarısında Fransız edebiyatında tarzıyla çığır açan kadın romancı Colette (Sidonie-Gabrielle).
|28/01/1875
|Doğum
|Mikrotonal müziğin öncülerinden Meksikalı besteci Julián Carrillo.
|28/01/1897
|Doğum
|Devrim sonrası Rusya'da özgün tarzıyla dikkat çeken romancı ve oyun yazarı Valentin Petroviç Katayev.
|28.01.1906
|Doğum
|Yunanistan Komünist Partisi kurucularından ve iç savaşta Demokratik Ordu komutanlarından Markos Vafiades.
|28.01.1918
|Olay
|Lev Troçki Sovyetler Birliği'nde Kızıl Ordu'yu kurmaya başladı.
|28.01.1920
|Olay
|Osmanlı Meclis_i Mebusanının gayri resmi oturumunda Misak-ı Milli (Ulusal And) oybirliği ile kabul edildi.
|28.01.1921
|Olay
|Mustafa Suphi ve arkadaşları Trabzon'a geldikten sonra iskele kahyası İttihatçı Yahya tarafından bir motora bindirildiler ve gece denizde öldürüldüler.
|28.01.1921
|Olay
|Albert Einstein evrenin ölçülebileceğini öne sürdü. Bilim dünyasında bir tartışma başlattı.
|28.01.1923
|Olay
|İzmit ilinin adının Kocaeli olarak değiştirilmesi İçişleri Bakanlığı’nca onaylandı.
|28.01.1925
|Olay
|Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İstanbul şubesi açıldı.
|28.01.1929
|Olay
|İstanbul'da bir otomobil montaj fabrikası kurmak için Ford şirketi ile Maliye Vekaleti arasında imzalanan anlaşma Meclis'te kabul edildi.
|28.01.1929
|Doğum
|İsveç kökenli, Amerikalı pop-art heykelci Claes Oldenburg.
|28.01.1932
|Olay
|Japonlar Şanghay'ı işgal etti.
|28.01.1935
|Doğum
|Portekiz sömürgeciliğine karşı mücadeleden esinlenen yapıtlarıyla tanınan Angolalı şair, dramaturg ve romancı Maria Eugenia Lima.
|28.01.1938
|Doğum
|1964 ve 1968 Olimpiyatlarında süper ağır sıklet şampiyonu ve 17 dünya rekoru sahibi Sovyet halterci Leonid İvanoviç Jabotinskiy.
|28.01.1939
|Olay
|İstanbul Tramvay Şirketi 1.570.000 liraya devletçe satın alındı.
|28.01.1939
|Ölüm
|İrlandalı şair, yazar 1923 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi William Butler Yeats.
|28.01.1948
|Doğum
|Sovyet kökenli Amerikalı dansçı Mikhail Barişnikov.
|28.01.1953
|Ölüm
|Şair Neyzen Tevfik Kolaylı.
|28.01.1956
|Olay
|Personel Kanunu açıklandı; en yüksek maaş 2 bin lira olacak.
|28.01.1957
|Olay
|Danıştay'a ilk kez iki kadın üye seçildi: Nezahat Martı ve Şükran Esmerer.
|28.01.1958
|Olay
|Kıbrıs'ta Türklerin düzenlediği miting sırasında İngiliz askerlerinin ateş açması ve bir kamyonun kasten halkın üzerine sürülmesi sonucu 8 kişi öldü. TBMM, 31 Ocakta İngiltere'yi
|28.01.1959
|Olay
|Çukurova'da sel oldu. 200 bin portakal ağacı sel altında kaldı, bir mensucat fabrikasını sel bastı. Zararın 5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Bölgede yiyecek sıkıntısı başladı.
|28.01.1963
|Olay
|İstanbul'da İstinye'deki Kavel Kablo Fabrikası'nda çalışan 170 işçi oturma grevi yaptı. İşçiler sendikalaşma nedeniyle işten çıkarılan dört arkadaşlarının işe geri alınmasını istiyorlardı.
|28.01.1971
|Olay
|İzmir'de gençler Amerikan 6. Filo'sunu protesto ettiler; 20 genç gözaltına alındı.
|28.01.1975
|Olay
|Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, "Olayların baş sorumlusu Milliyetçi Cephe'dir" dedi.
|28.01.1981
|Ölüm
|Şair Özdemir Asaf.
|28.01.1982
|Olay
|İdam hükümlü firari sağ eylemci İsa Armağan İran'da tutuklandı.
|28.01.1982
|Olay
|Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü; saldırıyı "Ermeni Katliamı Adalet Komandoları" örgütü üstlendi.
|28.01.1983
|Olay
|Ermeni militan Levon Ekmekçiyan Ankara Kapalı Cezaevi'nde idam edildi. Levon Ekmekçiyan dokuz kişinin öldüğü Esenboğa baskınını gerçekleştirmekten yargılanmıştı.
|28.01.1986
|Olay
|Amerikan uzay mekiği Challanger kalktıktan 72 saniye sonra patladı; mekikte bulunan 7 kişi öldü.
|28.01.1986
|Olay
|Sakıp Sabancı, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği TÜSİAD) başkanlığına seçildi.
|28.01.1987
|Olay
|Türkiye, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkını çekince koyarak kabul ettiğini açıkladı.
|28.01.1989
|Ölüm
|Tiyatro sanatçısı Gürbüz Bora.
|28.01.1992
|Olay
|Anayasa Mahkemesi Türkiye Birleşik Komünist Partisi'ni kapattı.
|28.01.1993
|Olay
|Genelkurmay Başkanlığı, "darbe devrinin" kapandığını açıkladı.
|28.01.1994
|Olay
|Türk savaş uçakları PKK'nın (Kürdistan İşçi Partisi) Kuzey Irak'taki Zeli kampını bombaladı.
|28.01.1997
|Olay
|Promosyon Yasası yürürlüğe girdi. Süreli yayın kuruluşları kültürel amaçlar dışında promosyon yapamayacak.
|28.01.1997
|Olay
|Güney Afrika'da ırkçı yönetim döneminde görevli dört polis devrimci öğrenci lideri Stephen Biko'yu 1977'de öldürdüklerini resmen itiraf etti.
|28.01.2001
|Ölüm
|Tabu konularda yaptığı yayınlarla tanınan yayıncı ve yazar, insan hakları savunucusu Ayşenur Zarakolu.
|28.01.2004
|Olay
|Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin ''Yeni Türk Lirası'' olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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