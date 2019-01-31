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Tarihte bugün 3 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 3 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 3 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 3 Şubat günün önemi nedir, 3 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 3 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 3 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 3 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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3 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

03/02/1468ÖlümMatbaayı keşfeden Johannes Gutenberg. 
03/02/1809DoğumKlasik müzik bestecisi Felix Mendelssohn. 
03/02/1809DoğumEvrim kuramını geliştirerek insanın maymundan geldiğini kanıtlayan İngiliz biyolog Charles Darwin. 
03/02/1880Olayİdare-i Mahsusa İşçileri greve çıktı. 
03/02/1899Ölümİlk tiyatro yazarlarımızdan Ali Bey öldü. Moliere'den uyarladığı ''Ayyar Hamza'' (1871) ünlü oyunlarındandı. 
3.02.1928OlayHutbe, İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı. 
3.02.1930OlayTürk- Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı. 
3.02.1930OlayVietnam Komünist Partisi kuruldu. 
3.02.1931OlayMenemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi idam edildi; mahkûmlardan biri idam sehpası önünden kaçtı. 
3.02.1933OlayAnkara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı. 
3.02.1934OlayAtina'da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' imzalandı. 
3.02.1947DoğumAmerikalı yazar Paul Auster. 
3.02.1954Olayİlk Orta Afrika Federasyonu Rodezya'da kuruldu. 
3.02.1956ÖlümBesteci ve udi Şerif İçli. 
3.02.1956OlayBesteci ve udi Şerif İçli, İstanbul Radyosu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında öldü. 
3.02.1957Olayİzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan ''İzmir'' yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4'ü yolcu 5 kişi öldü. 
3.02.1961OlayBesteci Sadettin Kaynak 66 yaşında öldü. 
3.02.1961ÖlümBesteci Sadettin Kaynak. 
3.02.1962OlayAmerika Birleşik Devletleri Küba mallarına ambargo koydu. 
3.02.1966OlayBaşbakan Süleyman Demirel, " Hür ve demokratik memleketlerin kalkınması planla olmamıştır," dedi. Demirel'in bu sözleri üzerine Profesör Besim Üstünel, "Hür ülkelerin kalkınması planlı olmuştur. Avrupa ülkelerinin çoğunda bu bir metot haline gelmiştir. Bazı örnekler verirsek, Japonya ve İsrail de plan uygulayan ülkeler arasındadır." dedi.
3.02.1966OlaySovyet uzay aracı Luna-9 Ay'a indi, televizyon görüntüleri yolladı. 
3.02.1969OlayEl-Fetih örgütünün resmi sözcüsü Yaser Arafat, Filistin Ulusal Konseyi tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) başkanlığına getirildi. Yaser Arafat, İsrail'le olan tüm barış girişimlerini reddettiğini açıkladı. 
3.02.1971Olay11 OPEC ülkesi bir toplantı yaptı. Petrol alıcısı ülkeleri petrol fiyatlarını arttırmakla tehdit ettiler. 
3.02.1973OlayTürkiye'de polise elektrikli coplar verildi. 
3.02.1975OlayKıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı. 
3.02.1976ÖlümHeykel sanatçısı Kuzgun Acar. 
3.02.1977OlayBir süredir kayıp olan İstanbul Teknik Üniversite (İTÜ) öğrencisi Zeki Erginbay ölü olarak bulundu. 
3.02.1978OlayBaşbakan Bülent Ecevit Kontrgerilla diye resmi bir kuvvet olmadığını söyledi. "Dışa dönük olarak oluşturulan bu gayri nizami savaş veya savunma kavramı öyle anlaşılıyor ki geçmiş yıllarda, ülkemizin yine bunalımlı bir döneminde dönemin bazı sorumlularınca içe dönük olarak uygulanmıştır" dedi.
3.02.1980Olayİstanbul'da dur ihtarına uymayan bir Fransız turist öldürüldü. 
3.02.1981OlayGazeteci Şükrü Doğan Yurdakul 7,5 yıl hapse mahkûm oldu. 
3.02.1981OlayGro Harlem Brundtland Norveç'in ilk kadın başkanı oldu. 
3.02.1984OlaySağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi. 
3.02.1990OlayDoğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Süleyman Demirel partisinin yeni programını açıkladı. "Devletin Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nden (KİT) kurtulması gerekir. Ama bunun yolu Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ni yabancılara satmak değildir," dedi . Kaynak bularak tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmenin şart olduğunu belirtti. Süleyman Demirel, "Eğer bu ülkede ateş yönetenler tarafından düşürülemiyorsa, millet doktoru değiştirecektir" dedi.
3.02.1995OlayYazar Metin Kaçan ve spiker Alp Buğdaycı işkenceyle tecavüz gerekçesiyle tutuklandılar. 
3.02.1998OlayTürkiye, (Uluslararası Çalışma Örgütü) İLO'nun "Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan" iki maddesine imza attı. 
3.02.2002OlayAfyon'da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı. 
3.02.2005OlayUkrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 
3.02.2006OlayMısır feribotu El Salam 98 Kızıldeniz'de battı 1000 kişi öldü. 

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