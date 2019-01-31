Tarihte bugün 3 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 3 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 3 Şubat günün önemi nedir, 3 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 3 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 3 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 3 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
3 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|03/02/1468
|Ölüm
|Matbaayı keşfeden Johannes Gutenberg.
|03/02/1809
|Doğum
|Klasik müzik bestecisi Felix Mendelssohn.
|03/02/1809
|Doğum
|Evrim kuramını geliştirerek insanın maymundan geldiğini kanıtlayan İngiliz biyolog Charles Darwin.
|03/02/1880
|Olay
|İdare-i Mahsusa İşçileri greve çıktı.
|03/02/1899
|Ölüm
|İlk tiyatro yazarlarımızdan Ali Bey öldü. Moliere'den uyarladığı ''Ayyar Hamza'' (1871) ünlü oyunlarındandı.
|3.02.1928
|Olay
|Hutbe, İstanbul'da Türkçe okunmaya başlandı.
|3.02.1930
|Olay
|Türk- Fransız Dostluk Antlaşması imzalandı.
|3.02.1930
|Olay
|Vietnam Komünist Partisi kuruldu.
|3.02.1931
|Olay
|Menemen Olayı hükümlülerinden 27 kişi idam edildi; mahkûmlardan biri idam sehpası önünden kaçtı.
|3.02.1933
|Olay
|Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı.
|3.02.1934
|Olay
|Atina'da, Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' imzalandı.
|3.02.1947
|Doğum
|Amerikalı yazar Paul Auster.
|3.02.1954
|Olay
|İlk Orta Afrika Federasyonu Rodezya'da kuruldu.
|3.02.1956
|Ölüm
|Besteci ve udi Şerif İçli.
|3.02.1956
|Olay
|Besteci ve udi Şerif İçli, İstanbul Radyosu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında öldü.
|3.02.1957
|Olay
|İzmir açıklarında Amerikan Hawel Lykes şilebiyle çarpışan ''İzmir'' yolcu gemisi battı. 244 yolcusu bulunan gemide, 4'ü yolcu 5 kişi öldü.
|3.02.1961
|Olay
|Besteci Sadettin Kaynak 66 yaşında öldü.
|3.02.1961
|Ölüm
|Besteci Sadettin Kaynak.
|3.02.1962
|Olay
|Amerika Birleşik Devletleri Küba mallarına ambargo koydu.
|3.02.1966
|Olay
|Başbakan Süleyman Demirel, " Hür ve demokratik memleketlerin kalkınması planla olmamıştır," dedi. Demirel'in bu sözleri üzerine Profesör Besim Üstünel, "Hür ülkelerin kalkınması planlı olmuştur. Avrupa ülkelerinin çoğunda bu bir metot haline gelmiştir. Bazı örnekler verirsek, Japonya ve İsrail de plan uygulayan ülkeler arasındadır." dedi.
|3.02.1966
|Olay
|Sovyet uzay aracı Luna-9 Ay'a indi, televizyon görüntüleri yolladı.
|3.02.1969
|Olay
|El-Fetih örgütünün resmi sözcüsü Yaser Arafat, Filistin Ulusal Konseyi tarafından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) başkanlığına getirildi. Yaser Arafat, İsrail'le olan tüm barış girişimlerini reddettiğini açıkladı.
|3.02.1971
|Olay
|11 OPEC ülkesi bir toplantı yaptı. Petrol alıcısı ülkeleri petrol fiyatlarını arttırmakla tehdit ettiler.
|3.02.1973
|Olay
|Türkiye'de polise elektrikli coplar verildi.
|3.02.1975
|Olay
|Kıbrıs Türk Havayolları, Türkiye-Kıbrıs seferlerini başlattı.
|3.02.1976
|Ölüm
|Heykel sanatçısı Kuzgun Acar.
|3.02.1977
|Olay
|Bir süredir kayıp olan İstanbul Teknik Üniversite (İTÜ) öğrencisi Zeki Erginbay ölü olarak bulundu.
|3.02.1978
|Olay
|Başbakan Bülent Ecevit Kontrgerilla diye resmi bir kuvvet olmadığını söyledi. "Dışa dönük olarak oluşturulan bu gayri nizami savaş veya savunma kavramı öyle anlaşılıyor ki geçmiş yıllarda, ülkemizin yine bunalımlı bir döneminde dönemin bazı sorumlularınca içe dönük olarak uygulanmıştır" dedi.
|3.02.1980
|Olay
|İstanbul'da dur ihtarına uymayan bir Fransız turist öldürüldü.
|3.02.1981
|Olay
|Gazeteci Şükrü Doğan Yurdakul 7,5 yıl hapse mahkûm oldu.
|3.02.1981
|Olay
|Gro Harlem Brundtland Norveç'in ilk kadın başkanı oldu.
|3.02.1984
|Olay
|Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve doğumevlerinde kürtaja izin verildi.
|3.02.1990
|Olay
|Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Süleyman Demirel partisinin yeni programını açıkladı. "Devletin Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nden (KİT) kurtulması gerekir. Ama bunun yolu Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ni yabancılara satmak değildir," dedi . Kaynak bularak tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmenin şart olduğunu belirtti. Süleyman Demirel, "Eğer bu ülkede ateş yönetenler tarafından düşürülemiyorsa, millet doktoru değiştirecektir" dedi.
|3.02.1995
|Olay
|Yazar Metin Kaçan ve spiker Alp Buğdaycı işkenceyle tecavüz gerekçesiyle tutuklandılar.
|3.02.1998
|Olay
|Türkiye, (Uluslararası Çalışma Örgütü) İLO'nun "Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan" iki maddesine imza attı.
|3.02.2002
|Olay
|Afyon'da merkez üssü Sultandağı olan 6 büyüklüğündeki depremde 43 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.
|3.02.2005
|Olay
|Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi.
|3.02.2006
|Olay
|Mısır feribotu El Salam 98 Kızıldeniz'de battı 1000 kişi öldü.
Etiketler : Tarihte bugün
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