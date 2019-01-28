Tarihte bugün 30 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 30 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 30 Ocak günün önemi nedir, 30 Ocak tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 30 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 30 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 30 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
30 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|30/01/1882
|Doğum
|Aynı göreve dört kez seçilen tek kişi olan ABD'nin 32. Başkanı Franklin D Roosevelt. .
|30.01.1919
|Olay
|Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını kararlaştırdılar.
|30.01.1923
|Olay
|Yunanistan'la Türkiye arasında nüfus mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol imzalandı. Protokol Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla Yunan topraklarında yaşayan Müslüman dininden Yunan uyrukların,1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesini öngörüyordu.
|30.01.1927
|Doğum
|İki kez İsveç başbakanlığı yapan Sosyal Demokrat Parti lideri Olof Palme.
|30.01.1931
|Olay
|Boksör Küçük Kemal Yunanistan şampiyonu Angelidis'i yendi.
|30.01.1933
|Olay
|Adolf Hitler Almanya şansölyesi oldu.
|30.01.1937
|Doğum
|1969-72 arasında dünya şampiyonluğunu elinde tutan Sovyet satranççı.
|30.01.1942
|Olay
|Türkiye'de pasta yapımı ve ticareti yasaklandı, stokçulara uygulanacak cezalar belirlendi.
|30.01.1942
|Olay
|İran'da Tudeh Partisi kuruldu.
|30.01.1943
|Olay
|Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı arasındaki görüşmeler başladı. ''Adana Mülakatı'' olarak bilinen görüşmeye ilişkin resmi bildiri 1 Şubatta yayınlandı.
|30.01.1946
|Ölüm
|Lugatçe-i Felsefe yazarı İsmail Fenni Ertuğrul.
|30.01.1946
|Olay
|Macaristan'da cumhuriyet ilan edildi.
|30.01.1948
|Olay
|Hindistan lideri Mahatma Gandhi Yeni Delhi'de öldürüldü.
|30.01.1950
|Olay
|Sovyetler Birliği Kuzey Vietnam rejimini tanıdı; Fransa Sovyetler Birliği'ni protesto etti.
|30.01.1951
|Olay
|Sağlık Bakanı Ekrem Üstündağ bakımsızlıktan her yıl 300 bin yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
|30.01.1955
|Ölüm
|Ord. Prof. Dr. Mim Kemal Öke.
|30.01.1969
|Olay
|Türkiye'de ilk böbrek nakli Beyoğlu Devlet Hastanesi'nde yılında bugün Yusuf Özer adlı hastaya yapıldı. Ancak Yusuf Özer, kendisine takılan böbreğin bir akıl hastasından alındığını öne sürerek savcılığa başvurdu.
|30.01.1971
|Olay
|İstanbul'da Dev-Genç'liler "Özel Eğitimin Devletleştirilmesi" isteğiyle yürüyüş düzenledi.
|30.01.1972
|Ölüm
|Siyasetçi Şefik İnan.
|30.01.1975
|Olay
|Türk Hava Yolları'nın Bursa adlı uçağı Marmara Denizi'ne düştü; 34 yolcu ve 4 kişilik mürettebat öldü.
|30.01.1980
|Olay
|Yabancı bankaların Türkiye'de şube açmaları Yabancı Sermaye ile ilgili kanun kapsamına alındı. Banka şubelerine kârlarını transfer etme hakkı tanındı.
|30.01.1983
|Olay
|Nijerya hükümeti,1 milyondan fazla Ganalı ve 700 bine yakın Batı Afrikalı işçiyi sınır dışı etti.
|30.01.1983
|Olay
|Adi suçtan hükümlü Ahmet Kerse Gaziantep'te idam edildi.
|30.01.1985
|Olay
|Deniz Kurdu-85 tatbikatında kaza tatbikata katılan bir tank çıkarma gemisi fırtınada battı; 39 subay, astsubay ve er yaşamını yitirdi.
|30.01.1986
|Olay
|Kapatılan Adalet Partisi (AP) genel başkanı Süleyman Demirel "Bir ülkede işkence varsa siyasi sorumluluk da vardır" dedi.
|30.01.1987
|Olay
|Bakanlar kurulu askerlik yasasındaki yeni düzenlemeyi onayladı. Çağdışı kalma yaşı 46'dan 41'e indirdi, mesleği öğretmen olanlar askerliğini öğretmen olarak yapacak; her isteyen bedelli askerlikten yararlanacak.
|30.01.1988
|Ölüm
|Karikatürist Ali Ulvi Ersoy.
|30.01.1997
|Olay
|Sincan'ın RP'li Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Kudüs'ü anma toplantısı düzenledi. Gecede ''intifada hareketini'' canlandıran bir oyun sergilendi ve gösterinin yapıldığı çadırda Hizbullah ve Hamas örgütlerinin liderlerinin posterleri asıldı.
|30.01.1998
|Ölüm
|Ünlü karikatürist Ali Ulvi Ersoy 74 yaşında İstanbul'da öldü.
|30.01.2001
|Olay
|TBMM'deki İçtüzük görüşmeleri sırasında çıkan arbede sonucunda DYP milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu, kalp krizi geçirerek öldü.
|30.01.2004
|Olay
|Kapatılan RP'ye yönelik ''Kayıp Trilyon Davası''nda mahkum olan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet Partisi üyeliği ve genel başkanlık görevinden ayrıldı.
|30.01.2005
|Olay
|ÖDP 4. Olağan Kongresi'nde Hayri Kozanoğlu genel başkanlığa yeniden seçildi.
|30.01.2005
|Olay
|Irak'ta 50 yıldır ilk kez çok partili seçimler yapıldı. Sünniler seçimi boykot etti. Seçimin galibi Şiiler oldu. Celal Talabani, ülkenin ilk Kürt devlet başkanı seçildi. Şii İbrahim Caferi de başbakan oldu.
Etiketler : Tarihte bugün
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