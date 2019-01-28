Tarihte bugün 31 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 31 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,31 Ocak günün önemi nedir, 31 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 31 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 31 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 31 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
31 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|31/01/1790
|Olay
|Osmanlı-Prusya ittifakı.
|31.01.1906
|Olay
|İvan Vasilyeviç Babuşkin kurşuna dizildi. Babuşkin Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler)kurucularındandı.
|31.01.1923
|Doğum
|Amerikalı romancı Norman Mailer.
|31.01.1927
|Olay
|Müttefiklerin Almanya üzerindeki denetimi sona erdi; bundan sonra Almanya'nın yeniden silahlanmasını Milletler Cemiyeti denetleyecek.
|31.01.1931
|Olay
|Yarın gazetesi başyazarı Arif Oruç ve sorumlu müdürü İzmit'te birer yıldan fazla hapse mahkum oldular.
|31.01.1934
|Olay
|Nazım Hikmet, Nail Vahtedi, Tosun Ömer ve Yonga Ömer beş yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
|31.01.1935
|Doğum
|Eserlerinde İkinci Dünya Savaşı sonrası kuşağın hayal kırıklığı ve isyanını dile getiren 1994 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi nOe Kenzaburo.
|31.01.1942
|Olay
|Öğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi.
|31.01.1943
|Olay
|Almanlar Stalingrad'da yenildi.
|31.01.1946
|Ölüm
|İslam felsefesi tarihçisi İsmail Hakkı İzmirli.
|31.01.1948
|Ölüm
|Besteci Artaki Candan.
|31.01.1952
|Olay
|Kelkit'ten bir grup yurttaş, cumhurbaşkanı, başbakan ve Gümüşhane milletvekillerine şu telgrafı çektiler: "Vilayeti:Gümüşhane; Kazası: Kelkit; Kaymakam: Yok; Doktor: Yok;Askerlik şubesi başkanı: Yok; Yargıç: Yok; Mal müdürü: Yok; Özel idare müdürü: Yok; Tapu sicil müdürü: Yok; Ortaokul müdürü: Yok; PTT müdürü: Yok. İşte biz böyle bir kazada Devleti Ali'nin yurttaşları olarak huzur ve güven içinde yaşıyoruz.."
|31.01.1956
|Olay
|Nesebi sahih olmayan çocukların tescili hakkındaki kanun Meclis'te kabul edildi.
|31.01.1961
|Olay
|İsrail Başbakanı Ben Gurion istifa etti.
|31.01.1961
|Olay
|Ahmet Emin Yalman Vatan gazetesinden ayrıldı.
|31.01.1964
|Olay
|15 Ocak günü Kıbrıs sorununu görüşmek üzere toplanan III. Londra Konferansı 19 günlük çalışmanın ardından bir sonuç alınamadan dağıldı.
|31.01.1965
|Olay
|Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı; Türkiye'de ortalama insan ömrü 33 yıl.
|31.01.1966
|Olay
|Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda 2400 işçi greve başladı.
|31.01.1968
|Olay
|Vietkong büyük bir saldırıya geçti; Saygon'daki Amerikan elçiliği 6 saat işgal edildi.
|31.01.1968
|Basın Yayın
|Ankara Televizyonunun Deneme Yayınına Başlaması
|31.01.1968
|Olay
|Ankara Televizyonu deneme yayınına başladı.
|31.01.1973
|Olay
|Çetin Altan'ın 4,5 yıl hapsi istendi; karikatürist Turhan Selçuk'u döven 3 polis hapse mahkûm edildi.
|31.01.1973
|Olay
|Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
|31.01.1974
|Olay
|Seyfi Demirsoy'un ölümüyle boşalan Türk-İş genel başkanlığına Halil Tunç seçildi.
|31.01.1976
|Olay
|Ankara'da "Evlat acısına son" mitingi yapıldı.
|31.01.1978
|Olay
|Zonguldak'ta ikramiyesi ödenmeyen 20 bin maden işçisi direnişe geçti.
|31.01.1980
|Olay
|Tariş'te direniş bitti, işçiler işbaşı yaptılar. 22 Ocak'ta güvenlik güçleri arama yapma gerekçesiyle Tariş işletmelerine girmek istemiş, 600 işçi gözaltına alınmıştı.
|31.01.1982
|Ölüm
|Eleştirmen ve oyun yazarı Melih Vassaf.
|31.01.1986
|Olay
|Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Türkiye'de 5 yılda 800'den fazla insanın "kayıp" olduğunu söyledi.
|31.01.1986
|Olay
|İşkence konusunda itiraflarda bulunan polis memuru Sedat Caner, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu.
|31.01.1990
|Olay
|Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy, evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü.
|31.01.1999
|Ölüm
|Pop şarkıcısı, besteci ve şarkı sözü yazarı Barış Manço.
Etiketler : Tarihte bugün
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