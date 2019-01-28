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Tarihte bugün 31 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 31 Ocak 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 31 Ocak neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı,31 Ocak günün önemi nedir, 31 Aralık tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 31 Ocak'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 31 Ocak'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 31 Ocak tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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31 Ocak Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

31/01/1790OlayOsmanlı-Prusya ittifakı.            
31.01.1906Olayİvan Vasilyeviç Babuşkin kurşuna dizildi. Babuşkin Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler)kurucularındandı.            
31.01.1923DoğumAmerikalı romancı Norman Mailer.            
31.01.1927OlayMüttefiklerin Almanya üzerindeki denetimi sona erdi; bundan sonra Almanya'nın yeniden silahlanmasını Milletler Cemiyeti denetleyecek.            
31.01.1931OlayYarın gazetesi başyazarı Arif Oruç ve sorumlu müdürü İzmit'te birer yıldan fazla hapse mahkum oldular.            
31.01.1934OlayNazım Hikmet, Nail Vahtedi, Tosun Ömer ve Yonga Ömer beş yıl hapis cezasına mahkûm edildi.            
31.01.1935DoğumEserlerinde İkinci Dünya Savaşı sonrası kuşağın hayal kırıklığı ve isyanını dile getiren 1994 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi nOe Kenzaburo.            
31.01.1942OlayÖğrencilere sigara içme ve nişan yüzüğü takma yasağı getirildi.            
31.01.1943OlayAlmanlar Stalingrad'da yenildi.            
31.01.1946Ölümİslam felsefesi tarihçisi İsmail Hakkı İzmirli.            
31.01.1948ÖlümBesteci Artaki Candan.            
31.01.1952OlayKelkit'ten bir grup yurttaş, cumhurbaşkanı, başbakan ve Gümüşhane milletvekillerine şu telgrafı çektiler: "Vilayeti:Gümüşhane; Kazası: Kelkit; Kaymakam: Yok; Doktor: Yok;Askerlik şubesi başkanı: Yok; Yargıç: Yok; Mal müdürü: Yok; Özel idare müdürü: Yok; Tapu sicil müdürü: Yok; Ortaokul müdürü: Yok; PTT müdürü: Yok. İşte biz böyle bir kazada Devleti Ali'nin yurttaşları olarak huzur ve güven içinde yaşıyoruz.."
31.01.1956OlayNesebi sahih olmayan çocukların tescili hakkındaki kanun Meclis'te kabul edildi.            
31.01.1961Olayİsrail Başbakanı Ben Gurion istifa etti.            
31.01.1961OlayAhmet Emin Yalman Vatan gazetesinden ayrıldı.            
31.01.1964Olay15 Ocak günü Kıbrıs sorununu görüşmek üzere toplanan III. Londra Konferansı 19 günlük çalışmanın ardından bir sonuç alınamadan dağıldı.            
31.01.1965OlaySağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı; Türkiye'de ortalama insan ömrü 33 yıl.            
31.01.1966OlayPaşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nda 2400 işçi greve başladı.            
31.01.1968OlayVietkong büyük bir saldırıya geçti; Saygon'daki Amerikan elçiliği 6 saat işgal edildi.            
31.01.1968Basın YayınAnkara Televizyonunun Deneme Yayınına Başlaması            
31.01.1968OlayAnkara Televizyonu deneme yayınına başladı.            
31.01.1973OlayÇetin Altan'ın 4,5 yıl hapsi istendi; karikatürist Turhan Selçuk'u döven 3 polis hapse mahkûm edildi.            
31.01.1973OlayDevlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.            
31.01.1974OlaySeyfi Demirsoy'un ölümüyle boşalan Türk-İş genel başkanlığına Halil Tunç seçildi.            
31.01.1976OlayAnkara'da "Evlat acısına son" mitingi yapıldı.            
31.01.1978OlayZonguldak'ta ikramiyesi ödenmeyen 20 bin maden işçisi direnişe geçti.            
31.01.1980OlayTariş'te direniş bitti, işçiler işbaşı yaptılar. 22 Ocak'ta güvenlik güçleri arama yapma gerekçesiyle Tariş işletmelerine girmek istemiş, 600 işçi gözaltına alınmıştı.            
31.01.1982ÖlümEleştirmen ve oyun yazarı Melih Vassaf.            
31.01.1986OlaySosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Türkiye'de 5 yılda 800'den fazla insanın "kayıp" olduğunu söyledi.            
31.01.1986Olayİşkence konusunda itiraflarda bulunan polis memuru Sedat Caner, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu.            
31.01.1990OlayAtatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy, evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü.            
31.01.1999ÖlümPop şarkıcısı, besteci ve şarkı sözü yazarı Barış Manço.            

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