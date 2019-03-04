Tarihte bugün 7 Mart neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 7 Mart 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 7 Mart günün önemi nedir, 7 Mart tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 7 Mart'da yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 7 Mart 'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 7 Mart tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
7 Mart Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|07/03/1274
|Ölüm
|İtalyan din bilgini öznelci idealizm öğretisinin önde gelen savunucularından Aquinalı Aziz Thomas.
|07/03/1872
|Doğum
|De stijl olarak bilinen sanat akımının öncülerinen Hollandalı ressam Piet Mondrian.
|07/03/1875
|Doğum
|Bolero adlı betesile ünlü İsviçre Bask kökenli Fransız besteci Joseph-Maurice Ravel.
|07/03/1886
|Doğum
|İlkel bilim ve dinlere ilişkin keşifleriyle tanınan Amerikalı antropolog Wilson Dallam Wallis.
|7.3.1917
|Olay
|Nick Larocca'nın ''Original Dixiland Jazz Band'' adlı orkestrası, ilk caz plağını New Jersey'deki Victor Co. plakçılık şirketi için doldurdu.
|7.3.1925
|Olay
|İstiklal Mahkemesi üyeleri yapılan seçimlerle belirlendi. Denizli Milletvekili Mazhar Müfit Bey (Kansu) mahkeme başkanlığına, Karesi Milletvekili Süreyya Bey (Özgeevren) savcılığa getirildi. Urfa Milletvekili Ali Saip (Ursavaş) ve Kırşehir Milletvekili Lüfi Müfit beyler asil üyeliğe seçildi. 13 Şubat1925'te başlayan Şeyh Sait Ayaklanması hükümeti sert önlemler almaya yöneltti. 4 Mart'ta kabul edilen Takrir-i Sükun Kanunu yeni bir dönemin habercisiydi. Aynı gün biri Ankara'da, öteki de ayaklanma bölgesinde görev yapmak üzere iki İstiklal Mahkemesi kuruldu. Ayaklanma bölgesi için kurulan İsti,klal Mahkemesi'ne verdiği idam cezalarını uygulama yetkisi de verildi
|7.3.1927
|Olay
|İstiklal Mahkemeleri'nin görevi sona erdi.
|7.3.1950
|Olay
|Milletvekilleri adaylarının sayısı bütün tahminleri aştı, yalnız Elazığ'dan 600 kişi aday oldu.
|7.3.1951
|Olay
|İran Başbakanı General Ali Razmara radikal dinci bir militan tarafından öldürüldü.
|7.3.1952
|Olay
|Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü ve 222 arkadaşı, Anayasa'nın dilini yaşayan dile dönüştürmek için DP Meclis grubu adına bir önerge hazırlayarak Meclis'e sundular. Önergede, değiştirilmesi gereken kelimeler arasında suç, bakanlar kurulu, devrim, ivedilik gibi kelimeler yer alıyordu.
|7.3.1954
|Olay
|Petrol işletmeciliğini yabancı sermayeye açan Petrol Yasası Meclis'te kabul edildi.
|7.3.1954
|Olay
|Basın ve radyo yoluyla işlenecek suçların kapsamının genişletilmesi ve cezaların arttırılması hakkındaki kanun tasarısı Mecliste görüşüldü. Tasarı gazetecilere iddialarını ispat etme hakkı tanımıyor. Muhalefetin ispat hakkının tanınmasına ilişkin önergesi TBMM'de reddedildi. Muhalefet milletvekilleri bu kanun tasarının bazı gazetelerin DP aleyhine dönmesi nedeniyle hazırlandığını ileri sürdüler. Başbakan Menderes bu iddiaları cevaplandırdı. Gayelerinin iftira ve dedikoduları önlemek olduğunu söyledi. İki gün sonra basın ve radyo yoluyla işlenecek suçlara ağır cezalar getiren bu yasa TBMM'de kabul edildi.
|7.3.1957
|Olay
|Ankara sokaklarında rock and roll: Gece sinemasından çıkan gençler Bulvarda rock and roll yapmaya başlayınca zabıta tarafından durduruldular.
|7.3.1958
|Olay
|Akis dergisi toplatıldı; derginin satışı sekiz saat sonra serbest bırakıldı.
|7.3.1959
|Olay
|Yargıtay "Nalıncı Keseri" başlıklı yazı nedeniyle Ulus gazetesi başyazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve yazı işleri müdürü Ülkü Erman hakkında Ankara Toplu Basın Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.
|7.3.1960
|Olay
|Vatan gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman Pulliam davasından aldığı15 ay16 günlük hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girdi. Yalman 4 gün sonra hastaneye kaldırıldı.
|7.3.1961
|Olay
|Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay yayımladığı mesajda şöyle dedi. "Namlularını daima temiz ve süngülerini daima parlak tutan ordumuzun her türlü engelleri yok etme azmi ile bugünkü hedefi, demokrasiyi ulusuna teslim etmektir."
|7.3.1963
|Olay
|Anayasa Mahkemesi, iş Kanunu'ndaki grev yasağını iptal etti.
|7.3.1969
|Olay
|Golda Meir İsrail'in ilk kadın başbakanı oldu.
|7.3.1973
|Olay
|İsmail Beşikçi komünizm propagandasında 8 yıl hapse mahkum oldu.
|7.3.1977
|Olay
|Pakistan'da seçimleri Zülfikar Ali Bhutto kazandı.
|7.3.1979
|Olay
|ABD uzay aracı Voyager 1 Jüpiter ve Uranüs'ün Satürn gibi halkalara sahip olduğunu keşfetti.Voyager 1 Jüpiter'in halkalı resimlerini dünyaya yolladı.
|7.3.1979
|Olay
|Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında petrol anlaşması imzalandı.
|7.3.1979
|Olay
|İstanbul'da Taksim Meydanı'na Sular İdaresi'nin bulunduğu yere cami yapılması için "Taksim Camii Şerifi ve Külliyesini yaptırma ve Yaşatma Derneği" kuruldu.
|7.3.1983
|Olay
|Zonguldak Kandilli Armutçuk'taki maden ocağında büyük bir grizu patlaması oldu. Bu sırada ocakta 406 işçi bulunmaktaydı. Kazada102 işçi öldü. Savcılıkça oluşturulan bilirkişi heyeti, havalandırma sisteminin ters kurulmuş olduğunu saptadı ve işletmenin yüzde100 suçlu olduğu sonucuna vardı. Kaza Türk madencilik tarihinin en büyük faciası olarak tarihe geçti.
|7.3.1984
|Olay
|Kamuoyunda "faturalı yaşam" olarak bilinen "ücretlilere vergi iadesi" hakkındaki yasanın kapsamı bakanlar kurulu tarafından genişletildi. Fazla mesai, prim ve transfer ücretleri de yasa kapsamına alındı.
|7.3.1984
|Olay
|Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi, kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi 'nin (MHP)genel başkanı Alparslan Türkeş'in tahliyesini 23. kez reddetti.
|7.3.1984
|Olay
|Komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla Gölcük Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yargılanan şair Arif Damar beraat etti.
|7.3.1985
|Olay
|İstifaların ardı arkası kesilmeyen Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden (MDP) beklenen büyük kopma gerçekleşti. Çoğu eski parlamenter ve üçü kurucu üye olan 25 milletvekili istifa etti. MDP Gemel Başkanı Turgut Sunalp'i "mecburi genel başkan" olarak niteleyen istifacılar, "Sağda barışçı, sosyal tarafı ağır basan bir partinin varlığı şarttır" dediler.
|7.3.1986
|Olay
|Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi isteğini içeren 2861 imzalı dilekçe, TBMM Başkanlığı'na verildi.
|7.3.1986
|Olay
|İstanbul Kandilli Lisesi'nde çıkan yangında, okulun yatakhanesi olarak kullanılan Adile Sultan Sarayı tümüyle yandı. Abdülaziz sarayı1876'da kızkardeşi Adile Sultan için yaptırmıştı.1916'da Kandilli Adile Sultan İnas Mekteb-i Sultanisi adıyla okula dönüştürülmüştü. Daha sonra Kandilli Kız Lisesi adını aldı.
|7.3.1988
|Olay
|DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, daha önce aldığı başkanlıktan çekilme kararını parti kurultayında gerçekleştirdi ve görevinden ayrıldı.Bülent Ecevit partisinin kongresinde yaptığı konuşmada "Uzun siyasal yaşamımda en iddialı meydan okuyuşum, DSP genel başkanlığından ayrılmamdır" dedi. Ecevit'in yerine genel başkanlığa Necdet Karababa seçildi.
|7.3.1989
|Olay
|Cumhurbaşkanı Evren'in başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi üniversitelerde dini inanç sebebiyle , boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılmasını serbest bırakan yasayı bire karşı 10 oyla iptal etti. Türban yasağına karşı çeşitli gösteriler yapıldı.
|7.3.1990
|Olay
|Hürriyet gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emeç, İstanbul Suadiye'deki evinin önünde pusu kuran maskeli 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldü. Bazı gazete bürolarına telefon eden kimliği belirsiz bir kişi saldırıyı "Türk İslam Komandoları" adına üstlendiklerini belirtti."Çetin Emeç'i cezalandırdık. İslam düşmanlarına ders olsun " dedi. 6 yıl sonra 9 Mart1996'da Emeç'i vuran İslami Hareket Örgütü sorumlusu İrfan Çağırıcı İstanbul'da yakalandı.
|7.3.1991
|Olay
|Son aylarda 9 kişinin gözaltında öldüğü açıklandı.
|7.3.1992
|Olay
|İsrail Büyükelçiliği koruma amiri Ankara'da otomobiline konan uzaktan kumandalı bombanın patlaması sonucu öldü.
|7.3.1993
|Olay
|İstanbul'da bir grup kadın savaşlarda kadına tecavüze ve devletin kadın bedeni üzerindeki denetimine dikkat çekmek için Beyoğlu'nda bir sokak sergisi açtı. Aynı grup, İstiklal Caddesi'nde, devletin kadın bedeni üzerindeki denetimini simgeleyen ve ilgili yasal düzenlemeleri içeren ferman biçiminde bir bildiri dağıttı.
|7.3.1994
|Olay
|Moldova'da yapılan referandum sonucu halkın yüzde 90'ı Romanya'yla birleşmeyi reddetti.
|7.3.1996
|Olay
|Düşünceye Özgürlük isimli ortak kitapta yer alan yazısında bölücülük yaptığı iddiasıyla yargılanan Yaşar Kemal,1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Ceza 5 yıl ertelendi.
|7.3.1997
|Olay
|İstanbul DGM, Avrasya feribotunu kaçıran 9 kişiye 8 yıl10 ay 20'şer gün hapis cezası verdi.
|7.3.1997
|Olay
|İskenderun Cezaevi'nden sol görüşlü 28 mahkum tünel kazarak kaçtı, firarilerden 8'I yakalandı.
|7.3.1999
|Ölüm
|Amerikalı film yönetmeni Stanley Kubrick.
|7.3.2001
|Ölüm
|Karikatürist Necmi Rıza Ayça 87 yaşında İstanbul'da öldü.
|07/03/-322
|Ölüm
|Klasik Yunan felsefesinin kurucularından Platon'un öğrencisi Aristo.
Etiketler : Tarihte bugün
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