Tarihte bugün 9 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
Tarihte Bugün - Bugün 9 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 9 Şubat günün önemi nedir, 9 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 9 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.
Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 9 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 9 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.
NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.
9 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?
|09/02/1441
|Doğum
|Türk şairi Ali Şir Nevai doğdu.
|09/02/1788
|Olay
|Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya, Osmanlı-Rus savaşına katıldı.
|09/02/1830
|Doğum
|1871’e değin Batılılaşmaya yönelik reformları sürdürdükten sonra mutlakiyetçiliğe yönelen Osmanlı Sultanı Abdülaziz.
|09/02/1871
|Olay
|Osmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.
|09/02/1874
|Doğum
|Ortaya koyduğu sahne teknikleriyle modern tiyatronun gelişmesine katkıda bulunan Rus tiyatro ouncusu, yapımcısı ve yönetmeni Vsevolod Yemilyevich Meyerhold.
|09/02/1881
|Ölüm
|Rus ve dünya edebiyatının önde gelen romancılarından Fyodor Dostoyevski.
|09/02/1891
|Doğum
|İki kez dışişleri bakanlığı ve pek çok kez de başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan İtalyan Sosyalist Partisi lideri, gazeteci ve siyasetçi Pietro Sandro Nenni.
|9.02.1907
|Doğum
|Vietnam’ın önde gelen aydınlarından bilim insanı ve siyasetçi Truong Chinh.
|9.02.1910
|Doğum
|Genlerin hücre metabolizmasını düzenlemeleri konusundaki araştırmalarıyla bilinen Fransız biyokimyacı Jacques Monod.
|9.02.1920
|Olay
|Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.
|9.02.1933
|Olay
|Nazire Hanım Türkiye Güzeli seçildi.
|9.02.1934
|Olay
|Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' imzalandı.
|9.02.1944
|Doğum
|Afrika kökenli Amerikalıların yaşam ve duygularını işlediği roman, öykü ve şiirleriyle bilinen Amerikalı edebiyatçı, Alice Walker.
|9.02.1954
|Olay
|Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) kuruldu.
|9.02.1968
|Olay
|Türkiye'de ilk kadın trafik polisi göreve başladı.
|9.02.1969
|Olay
|Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa da Alparslan Türkeş seçildi.
|9.02.1972
|Olay
|Maden işçilerinin grevi dolayısıyla İngiltere Londra'da olağanüstü hal ilan edildi.
|9.02.1975
|Olay
|Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) düzenlediği Eurovision Türk Hafif Müziği Şarkı Yarışması finali sonuçlandı. Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika" adlı parçasıyla Cici Kızlar'ın "Delisin" adlı parçaları birinciliği paylaştı. Bu durumda kura çekildi. Semiha Yankı Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
|9.02.1981
|Olay
|Polonya'da Komünist Parti Pinkowski'yi başbakanlıktan aldı; yerine General Wojciech Witold Jaruzelski'yi getirdi.
|9.02.1983
|Olay
|Sendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.
|9.02.1984
|Ölüm
|Sovyet lideri Yuri Andropov.
|9.02.1985
|Olay
|Uludağ'a giden Cumhurbaşkanı Kenan Evren otellerin doluluğuna bakarak "Türkiye'de çok zengin var" dedi.
|9.02.1985
|Olay
|Görülmemiş soğuklar ve kar İstanbul'u ve İstanbulluları gafil avladı. 6 milyonluk kent 3 cm'lik kara yenik düştü. Ulaşım felce uğradı. Belediye Başkanı Bedrettin Dalan Meteoroloji'nin kendilerini yanılttığını söyledi ve "I am sorry" diyerek İngilizce özür diledi.
|9.02.1986
|Olay
|Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) af önerisini yetersiz buldu; "Af konusunda cömert davranılmasını" istedi. Bülent Ecevit affın ideolojik ayrım gözetmemesi gerektiğini belirtti; "SHP önerisi taraf tutmaktadır" dedi.
|9.02.1987
|Ölüm
|İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi Ahmet Gazi Ayhan.
|9.02.1988
|Olay
|Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde 2000 tutuklu ve hükümlü açlık grevine başladı.
|9.02.1988
|Olay
|Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, hakkında soruşturma açılması için Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e başvurdu. 2000'e Doğru dergisinde çıkan MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) raporunda bazı iddialara adı karışmıştı. O gün 2000'e Doğru dergisi toplatıldı.
|9.02.1991
|Olay
|Savaşa Hayır Platformu üyeleri ile bazı milletvekili ve sanatçıların yer aldığı "Barış Treni"1991 yılında bugün Ankara'dan İncirlik'e hareket etti.
|9.02.1993
|Ölüm
|Rallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü.
|9.02.1995
|Olay
|Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Disiplin ve Ödül Yönetmeliği'ni açıkladı. Yönetmelik okul müdürlerine, kız öğrencilere bekaret kontrolü yaptırma yetkisi veriyordu. Türkiye'nin dört bir yanında "bekaret kontrolüne hayır" eylemleri başladı. İzleyen günlerde, Bakan Nevzat Ayaz kontrol yapılmayacağına ilişkin bir genelge yayınladı. Ancak, bekaret kontrolleri son bulmadı
|9.02.2001
|Olay
|Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, ''ilk kadın şehit pilot'' oldu.
Etiketler : Tarihte bugün
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