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Tarihte bugün 9 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte Bugün - Bugün 9 Şubat 2019 peki tarihte bugün neler oldu? hangi olaylar yaşandı? soruları merak ediliyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

Tarihte bugün 9 Şubat neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

Tarihte bugün neler oldu, neler yaşandı, 9 Şubat günün önemi nedir, 9 Şubat tarih sahnesinde hangi olaylarla hatırlanıyor. İşte 9 Şubat'ta yaşanan önemli olaylar.

Yılın belirli günlerinde, belirli kesimleri hatırlamak ve onore etmek için çeşitli etkinlikler yapılıyor. 9 Şubat'ta birden çok önemli gün olması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kafaları karıştırdı. Türkiye'de 9 Şubat tarihinin önemli olayları nelerdir? Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik.

NOT: Tarihte bugün sayfası, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte ilgili günlerde hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.

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9 Şubat Tarihte bugün neler oldu, Hangi olaylar yaşandı?

09/02/1441DoğumTürk şairi Ali Şir Nevai doğdu.
09/02/1788OlayRusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya, Osmanlı-Rus savaşına katıldı.
09/02/1830Doğum1871’e değin Batılılaşmaya yönelik reformları sürdürdükten sonra mutlakiyetçiliğe yönelen Osmanlı Sultanı Abdülaziz.
09/02/1871OlayOsmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.
09/02/1874DoğumOrtaya koyduğu sahne teknikleriyle modern tiyatronun gelişmesine katkıda bulunan Rus tiyatro ouncusu, yapımcısı ve yönetmeni Vsevolod Yemilyevich Meyerhold.
09/02/1881ÖlümRus ve dünya edebiyatının önde gelen romancılarından Fyodor Dostoyevski.
09/02/1891Doğumİki kez dışişleri bakanlığı ve pek çok kez de başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan İtalyan Sosyalist Partisi lideri, gazeteci ve siyasetçi Pietro Sandro Nenni.
9.02.1907DoğumVietnam’ın önde gelen aydınlarından bilim insanı ve siyasetçi Truong Chinh.
9.02.1910DoğumGenlerin hücre metabolizmasını düzenlemeleri konusundaki araştırmalarıyla bilinen Fransız biyokimyacı Jacques Monod.
9.02.1920OlayFransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.
9.02.1933OlayNazire Hanım Türkiye Güzeli seçildi.
9.02.1934OlayTürkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında ''Balkan Paktı'' imzalandı.
9.02.1944DoğumAfrika kökenli Amerikalıların yaşam ve duygularını işlediği roman, öykü ve şiirleriyle bilinen Amerikalı edebiyatçı, Alice Walker.
9.02.1954OlayCumhuriyetçi Millet Partisi (CMP) kuruldu.
9.02.1968OlayTürkiye'de ilk kadın trafik polisi göreve başladı.
9.02.1969OlayCumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve genel başkanlığa da Alparslan Türkeş seçildi.
9.02.1972OlayMaden işçilerinin grevi dolayısıyla İngiltere Londra'da olağanüstü hal ilan edildi.
9.02.1975OlayTürkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) düzenlediği Eurovision Türk Hafif Müziği Şarkı Yarışması finali sonuçlandı. Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika" adlı parçasıyla Cici Kızlar'ın "Delisin" adlı parçaları birinciliği paylaştı. Bu durumda kura çekildi. Semiha Yankı Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
9.02.1981OlayPolonya'da Komünist Parti Pinkowski'yi başbakanlıktan aldı; yerine General Wojciech Witold Jaruzelski'yi getirdi.
9.02.1983OlaySendikalar Kanunu ile Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı.
9.02.1984ÖlümSovyet lideri Yuri Andropov.
9.02.1985OlayUludağ'a giden Cumhurbaşkanı Kenan Evren otellerin doluluğuna bakarak "Türkiye'de çok zengin var" dedi.
9.02.1985OlayGörülmemiş soğuklar ve kar İstanbul'u ve İstanbulluları gafil avladı. 6 milyonluk kent 3 cm'lik kara yenik düştü. Ulaşım felce uğradı. Belediye Başkanı Bedrettin Dalan Meteoroloji'nin kendilerini yanılttığını söyledi ve "I am sorry" diyerek İngilizce özür diledi.
9.02.1986OlayCumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) af önerisini yetersiz buldu; "Af konusunda cömert davranılmasını" istedi. Bülent Ecevit affın ideolojik ayrım gözetmemesi gerektiğini belirtti; "SHP önerisi taraf tutmaktadır" dedi.
9.02.1987Ölümİstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi Ahmet Gazi Ayhan.
9.02.1988OlayDiyarbakır Askeri Cezaevi'nde 2000 tutuklu ve hükümlü açlık grevine başladı.
9.02.1988OlayEski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, hakkında soruşturma açılması için Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e başvurdu. 2000'e Doğru dergisinde çıkan MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) raporunda bazı iddialara adı karışmıştı. O gün 2000'e Doğru dergisi toplatıldı.
9.02.1991OlaySavaşa Hayır Platformu üyeleri ile bazı milletvekili ve sanatçıların yer aldığı "Barış Treni"1991 yılında bugün Ankara'dan İncirlik'e hareket etti.
9.02.1993ÖlümRallici Renç Koçibey, Gebze yakınlarında trafik kazasında öldü.
9.02.1995OlayMilli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Disiplin ve Ödül Yönetmeliği'ni açıkladı. Yönetmelik okul müdürlerine, kız öğrencilere bekaret kontrolü yaptırma yetkisi veriyordu. Türkiye'nin dört bir yanında "bekaret kontrolüne hayır" eylemleri başladı. İzleyen günlerde, Bakan Nevzat Ayaz kontrol yapılmayacağına ilişkin bir genelge yayınladı. Ancak, bekaret kontrolleri son bulmadı
9.02.2001OlayKonya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, ''ilk kadın şehit pilot'' oldu.

 

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