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Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası!

Şarkıcı Asya Engin'in, Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile evliliğinden olan kızı Gece ile Bodrum Marina’da görüntülendi. Gece'nin, dedesi Tarık Akan'a benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası!

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'in kızı Gece dedesine benzerliği ile diikat çekti. Şarkıcı Asya Engin ile olaylı bir şekilde biten evliliğinden olan kızları Gece surat yapısı ve bakışları ile Tarık Akan'ın adeta bir kopyası.

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Dedesine benzediği yönünde yorumlar alan Gece, annesiyle el ele mağazaları dolaşıp oyuncak alışverişi yaptı.

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Düğününde takılan altınları almak için eski eşine dava açtığı haberleriyle gündeme gelen Asya Engin, konuyla ilgili sorulara yanıt vermek istemedi.

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"BİZİM BİR EVLADIMIZ VAR"

“Bodrum’da kızımla sakin bir yaşam sürüyoruz. Boşanma süreci de her kadın gibi en çok beni yordu. Bizim bir evladımız var. Bu konuda konuşmak istemiyorum.”

Tarık Akan'ın torunu Gece dedesinin kopyası!

Barış Üregül ve Asya Engin 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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