Tarik Alagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Alagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Alagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Alagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Alagic 1 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Alagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Alagic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Alagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Tarik Alagic'nin NK Jedinstvo Bihac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Alagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Alagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Alagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Alagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Alagic şuan NK Jedinstvo Bihac U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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