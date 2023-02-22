Tarik Bagola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Bagola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Bagola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Bagola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Bagola 14 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Bagola Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Bagola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tarik Bagola'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Bagola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Bagola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Bagola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Bagola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2022 yılında NS Mura

15 Şubat 2022 yılında Beltinci

30 Haziran 2022 yılında NS Mura

5 Eylül 2022 yılında Makedonikos

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Tarik Bagola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Bagola şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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