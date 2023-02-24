Tarik Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Durakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Durakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Durakovic 16 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Duraković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Durakovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tarik Durakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına - tarihinde katılmıştır. Tarik Durakovic'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Durakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Durakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Durakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Durakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Durakovic şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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