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  3. Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler

Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler

Kanal D'nin büyük başarı beklenen Dr Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinde rol alan Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin'in hayatı merak konusu oldu. Peki Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler neler?

Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler

Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam ve ünlü futbolcu Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin'in hayatı merak konusu oldu. ABD'de 3 yıl drama eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönüş yapan Tarık Emir Tekin'in Sadakatsiz dizisinde göstereceği performans da merakla bekleniyor. Peki Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler ve ınstagram adresi nedir?

Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1997  de İstanbul’da dünyaya gelen Tarık Emir Tekin şuanda  23 yaşının içindedir. Ünlü çift Metin Tekin ve Şevval Sam’ın tek oğulları olan Tarık Emir Tekin gazeteciler ile içi içe bir çocukluk geçirmiştir. Oxford’dan drama eğitimi için kabul alan Tarık Emir Tekin 3 yıl boyunca Amerika’da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Tarık Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonda deneyim kazanmak için Türkiye’ye gelmiştir.

Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler

Türkiye’ye gelir gelmez de  Blue TV’nin Çıplak dizisinde ilk kez kamera karşısına geçen Tarık Emir Tekin bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar ile görüntülenmiş ancak evlilikleri aşka dönüşmeden ayrılmışlardır.  Tarık Emir Tekin  şuanda Defne Anisoğlu ile bir ilişki yaşamaktadır.

Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler

İngiltere’de Mata Hari adlı müzikal’de  de yer alan ve çok beğenilen Tarık Emir Tekin ilerleyen yıllarda yeniden Amerika da Hollywood da yer almak istemektedir.

Tarık Emir Tekin Kimdir? Kaç yaşında? Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin oynadığı diziler

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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