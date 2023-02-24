Tarik Ramic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarik Ramic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tarik Ramic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tarik Ramic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tarik Ramic 7 Nisan 2003 tarihinde Sanski Most şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tarik Ramić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tarik Ramic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Tarik Ramic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tarik Ramic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tarik Ramic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tarik Ramic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tarik Ramic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tarik Ramic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Sarajevo

Tarik Ramic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tarik Ramic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Tarik Ramic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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