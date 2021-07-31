Tarım arazilerini yangından kurtarmak mümkün mü? Ekoloji uzmanı açıkladı!

Türkiye, günlerdir çeşitli illerimizde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve 4000'in üzerinde personel yangınlarla mücadelede görev yapıyor. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da gönderilen uçak ve helikopterler ekiplerimize katkı sağlıyor.

KORUYUCU ŞERİTLER OLMALI

Milliyet'in haberine göre, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi vatandaşların yangından tarım arazilerini koruyabilmek için yangın şeridi kullanabileceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Yangınların çok olmasının arkasındaki nedenlerden biri tarım-orman alanlarındaki sınırların fazla olmasıdır. Sınır çok olunca risk de artıyor. Burada Orman Bakanlığı'nın tedbir alması gerekiyor. Çünkü yangınların büyük bölümü tarım alanlarından ormana geçiyor. Orman içindeki köylerde binaların etrafına yangından koruyucu şeritler konulmalı, ormanlık alan ile evler arasında mesafe olmalı."

TAŞ OCAKLARI AZALMALI

Taş ocaklarının da yangını artırdığına dikkat çeken Neyişçi, "İnsan nüfusu, orman içerisine girip çıkan insan sayısı ve orman içerisinde izin verilen (taş ocağı) miktarları günden güne artıyor. Bunlar arttıkça da ormanların yanma riski paralel olarak artış gösteriyor. Bunun önüne geçilmeli." dedi.