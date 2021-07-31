Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yangından etkilenen yerler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show, Show TV'de31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi FOX TV'deBursa'da hırsız girdiği evde kız çocuğuna sandalye ile saldırdı31 Temmuz 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market, Star TV'de31 Temmuz 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Derinlerdeki Dehşet Kanal D'deSon dakika | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamında yeni gelişme: 10 kişi gözaltına alındı31 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | En çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ATV'deSon dakika | Mete Gazoz TOKYO 2020'de tarih yazdı! Yarı finalin ardından finale yükseldi.Ağustos ayı gökyüzünde 'görsel şölenle' geçecek
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tarım arazilerini yangından kurtarmak mümkün mü? Ekoloji uzmanı açıkladı!

Tarım arazilerini yangından kurtarmak mümkün mü? Ekoloji uzmanı açıkladı!

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Ekoloji uzmanı Tuncay Neyişçi, Türkiye'de devam eden yangınlarda tarım arazilerini, koruyucu şeritlerle korumanın mümkün olduğunu söyledi.

Tarım arazilerini yangından kurtarmak mümkün mü? Ekoloji uzmanı açıkladı!

Türkiye, günlerdir çeşitli illerimizde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası ve 4000'in üzerinde personel yangınlarla mücadelede görev yapıyor. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da gönderilen uçak ve helikopterler ekiplerimize katkı sağlıyor.

Tarım arazilerini yangından kurtarmak mümkün mü? Ekoloji uzmanı açıkladı!

KORUYUCU ŞERİTLER OLMALI

Milliyet'in haberine göre, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı ve Yangın Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi vatandaşların yangından tarım arazilerini koruyabilmek için yangın şeridi kullanabileceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Yangınların çok olmasının arkasındaki nedenlerden biri tarım-orman alanlarındaki sınırların fazla olmasıdır. Sınır çok olunca risk de artıyor. Burada Orman Bakanlığı'nın tedbir alması gerekiyor. Çünkü yangınların büyük bölümü tarım alanlarından ormana geçiyor. Orman içindeki köylerde binaların etrafına yangından koruyucu şeritler konulmalı, ormanlık alan ile evler arasında mesafe olmalı."

TAŞ OCAKLARI AZALMALI

Taş ocaklarının da yangını artırdığına dikkat çeken Neyişçi, "İnsan nüfusu, orman içerisine girip çıkan insan sayısı ve orman içerisinde izin verilen (taş ocağı) miktarları günden güne artıyor. Bunlar arttıkça da ormanların yanma riski paralel olarak artış gösteriyor. Bunun önüne geçilmeli." dedi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT