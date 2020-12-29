Tarım bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve orman bakanlığı personel alımı şartları

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz haftalarda kadrolu kamu işçisi alımı yapacakları müjdesini vermişti. Bakanlığın güzel haberinin ardından başvuru duyurusu bugün geldi ve 826 personel için müracaatlar alınmaya başladı. Peki Tarım bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? Tarım ve orman bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar başvurularını 29 Aralık 2020 - 03 Ocak 2021 tarihleri arasında yapacak.

DİKKAT!

Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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TARIM BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Kamu işçisi alımı toplam 23 kadroya yapılacak. İşte işçi alımında kadrolar;

Elektrikçi (Genel)

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

Kamyon Şoförü

Kimya Laboratuvarı Görevlisi

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Laborant (Gıda)

İş Makineleri Operatörü

Aşçı

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

Gemici

Marangoz

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Laboratuvar Temizlik İşçisi

Temizlik Görevlisi

Sıhhi Tesisatçı

Sıhhi Tesisatçı

Otomotiv Elektrikçisi

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)

Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışmak için başvuru şartları şöyle;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),



7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilan tarihi itibariyle sahip olmak,

9) Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

10)Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11)Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

12)Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

13) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.

BAŞVURU SONRASI

Bakanlık tarafından başvuru sonrası işlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir. Noter kura çekimi 16/01/ 2021 günü saat 10:00'da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır"