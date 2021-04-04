Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Toprağı ekerek bitki, sebze vb. tarım ürünleri elde etmeye çalışan, ürünlerin sağlıklı bir şekilde büyüyüp olgunlaşması ve üretimi için gerekli bilgi ve becerilere sahip kişidir.

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Maaşları

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) maaşı ortalama aylık 3.350 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Ne İş Yapar?

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tohumları toprağa dikmek,

b) Tohumları fidelemek,

c) Sulama, çapalama, gübreleme ve ilaçlama gibi çalışmaları yapmak,

d) Ürünleri hasat etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) mesleğinin meslek kodu 9211.08 olarak belirlenmiştir

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