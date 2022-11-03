Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirim başladı! Ayçiçek yağı, çay ve peynirde mutlu edecek fiyat!

Tarım Kredi Kooperatif Market'te 2 hafta sürecek olan kampanya kapsamında ayçiçek yağı, çay ve peynir fiyatında indirim yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirim başladı! Ayçiçek yağı, çay ve peynirde mutlu edecek fiyat! 1

Yüksek enflasyona karşı vatandaşlara uygun fiyatları ürünler satmayı amaçlayan Tarım Kredi Kooperatif Market'te temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapılmaya başlandı.

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Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirim başladı! Ayçiçek yağı, çay ve peynirde mutlu edecek fiyat!
Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirim başladı! Ayçiçek yağı, çay ve peynirde mutlu edecek fiyat!
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