Tarım Kredi Kooperatiflerinden zincir marketlere darbe! Küçük marketler ve mahalle bakkalları açılacak

Zincir marketler koronavirüs salgınının ardından fahiş fiyatlar uygulamıştı. Buna karşılık Tarım Kredi Kooperatifi yeni bir adım atıyor.

Alınan yeni kararla beraber küçük marketler bayilik alacak. 'KoopgeL' ve 'KoopsanaL' isimli uygulamalar ile online satış imkanı tanınacak. Alınan bu kararın piyasada örnek oluşturacağını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, satış noktaları arttıkça bu marketlerin piyasaya da etkisi fazla olacaktır dedi.

KAFASINA GÖRE FİYAT YÜKSELTME

Zincir marketlerin piyasadaki etkisini düşürmenin biraz zaman alabileceğini, bu aşamada da bakanlığın belli başlı ürünlerde dijital takip sistemi kullanması gerektiğini belirtti. Bu sayede halden markete hangi ürünün ne kadara geldiğinin görüleceğini ve kimsenin kafasına göre fiyat yükseltme uygulayamayacağını söyledi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken market ve bakkallara ürün tedariğinin sağlanması durumunda fiyat istikrarının olacağını belirtti. Bu tedarik zincirinin oluşmasıyla, yeteri kadar ürünün bulunacağını ve fiyat birliğinin sağlanacağını belirtti.

DENETİMLER ZAMLARI DURDURDU

Fiyattaki dalgalanmanın ana nedeninin piyasadaki aktörlerin az bulunması olduğunu söyleyen Palandöken, bireysel işletmelerin sayısının arttıkça rekabetin ortaya çıkağını ifade etti. Marketler tarafından yapılan zamların Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sayesinde durduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce Kısıklı'da bulunan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmıştı.

İLK ETAPTA BİN MARKET

Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürün çeşitleri anlamında, kalite anlamında, fiyatlar anlamında gayet uygun olduğunu belirtti. Tarım Kredi Kooperatiflerine market sayısının çoğaltılması konusunda talimat verdiklerini belirten Erdoğan; 500 metre kareden olmak koşuluyla, Türkiye çapında ilk etapta bin kadar market yapılacağını ifade etti. Bu marketlerin süratle çoğaltılacağını, bu şekilde de vatandaşların ucuz ve kaliteli ürünle buluşacağını ve piyasaya denge getirileceğini belirtti.

TİCARET BAKANLIĞI GEREĞİNİ YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Ticaret Bakanlığının gerekli olan her türlü işlemi yaptığını söylerken zincir marketlerinin sınırsız uygulamalarına karşı da gerekli operasyonların yapılacağını belirtti.