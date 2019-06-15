 Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Pendik'te

23 haziranda yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için AK Parti de sona doğru seçim çalışmaları hızlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli seçim çalışmaları kapsamında önce AK Parti Pendik İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Pakdemirli'yi İlçe Başkanı Rüstem Kabil, Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Sorumlusu İl Başkan Yardımcısı Ferhat Dağ ve İlçe (SKM) Başkanı Müslim Şahin hazır bulundu.

Pakdemirli daha sonra seçim çalışmaları için beraberindeki heyetle köyler bölgesine hareket etti.