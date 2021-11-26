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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketlerini değiştiriyor! Tüketici artık yanıltıcı ifade, isim ve görsellerle aldatılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıdaların etiketlerine yönelik yeni taslak görüşe açıldı. Taslağa göre tüketicilerin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim tercihleri göz önüne alınarak gıda etiketleri yeniden düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketlerini değiştiriyor! Tüketici artık yanıltıcı ifade, isim ve görsellerle aldatılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Etiket yönetmeliğinde değişikliğe gideceğini açıkladı. Yapılan açıklamada gıda etiketlerinde değişiklik öngören taslak görüşe açıldı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Gıda etiketleri temel ürün bilgileri ile birlikte sağlık, güvenlik ve beslenme bilgilerini tüketicilere doğrudan iletmenin en önemli ve en etkin yoludur. Tüketicilerin beslenme alışkanlıkları, hassasiyetleri ve tüketim tercihleri açısından temel bilgi kaynağı gıda etiketleridir."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın temel hedefinin gıda konusunda tüketici sağlığını korumak olduğu belirtildi. 3. Tarım Orman Şurasında alınan gıda okuryazarlığının arttırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi kararları doğrultusunda çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Bunlar gözetilerek tüketicilerin üst düzeyde korunması ve tüketici hassasiyetleri temel alınarak Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde doğru bilgilendirmeye yönelikr olarak taslakta düzenleme gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketliğini değiştiriyor! Tüketici artık yanıltıcı ifade, isim ve görsellerle aldatılamayacak

BİR AY BOYUNCA YÖNETMELİK TASLAĞINA GÖRÜŞ BİLDİRİLEBİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün web sayfasında görüşe açıldı.

İlgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, tüketici temsilcileri, sektör vb. bütün paydaşlar yönetmelik değişikliğine ilişkin görüşlerini bir ay içerisinde bildirebilecekler.

Taslak öncelikle Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar, üniversiteler, STK'lar ve sektörden gelen fikir ve önerilerin alınmasının ardından oluşturulan alt komisyonda değerlendirilecek. Sonrasında Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunda ele alınacak. Komisyonda son şekli verilecek olan Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketliğini değiştiriyor! Tüketici artık yanıltıcı ifade, isim ve görsellerle aldatılamayacak

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE GIDA ETİKETLERİNDE YAPILAN DÜZENLEME

Yanıltıcı ifadelere, yanıltıcı isimlere ve yanıltıcı görsellere yer verilmeyecek.

Gıdanın adı ve içindekiler bilgisi ambalajın boyutuna bağlı olacak şekilde 2,5 kat daha büyük yazılacak.

Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan “Temel Görüş Alanı” değerlendirildi. Gıdanın adı zorunlu olarak temel görüş alanında yazacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketliğini değiştiriyor! Tüketici artık yanıltıcı ifade, isim ve görsellerle aldatılamayacak

Birbirlerine benzer ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karışma imkanı olan gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler yer alamayacak.

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılmak zorunda olacak.

Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak. Gıdanın adında aromalı olduğu “…. Aromalı” ifadesi kullanılarak ve gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketliğini değiştiriyor! Tüketici artık yanıltıcı ifade, isim ve görsellerle aldatılamayacak

Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “….tadında”, “… lezzeti”, ….keyfi vb. ifadeler kullanılamayacak.

Bir gıda bileşeninin görselinin etikette veya ürün adında yer alması durumunda görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarı en az 3 mm olacak şekilde yer alacak.

Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm olacak şekilde yer alacak."

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