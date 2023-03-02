Tariq Hinds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tariq Hinds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tariq Hinds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tariq Hinds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tariq Hinds 15 Haziran 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Tariq Devontae Aaron Hinds şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tariq Hinds Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tariq Hinds, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 21 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Tariq Hinds'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tariq Hinds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tariq Hinds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2018 yılında Tottenham U23
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
13 Şubat 2021 yılında Lusitano Évora
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
29 Ekim 2021 yılında Billericay
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
21 Ekim 2022 yılında Tonbridge
Tariq Hinds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tariq Hinds şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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