TARİŞ incir fiyatları 2021 açıklandı mı? TARİŞ kuru incir alım fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

TARİŞ İNCİR FİYATLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

Aydın'da, Tariş İncir Birliği yönetimi tarafından yapılan toplantı sonucunda bu yıl ki kuru incir alım fiyatları açıklandı. TARİŞ İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bircan, yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek incir fiyatlarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

TARİŞ KURU İNCİR ALIM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2021?

Rakamların kuru incirin kalitesine göre belirlendiği toplantıdan çıkan sonuçta 0100 rüfuz incirin kilogramdaki adedi 3640 arası olan A1 kalitesi için 36 TL, 4145 arası olan A2 kalitesi için 34 TL, 4650 arası olan A3 kalitesi için 32 TL, 5155 arası olan A4 kalitesi için 30 TL, 5660 arası olan A5 kalitesi için 27 TL, 6165 arası olan A6 kalitesi için 24 TL, 6670 arası olan A7 kalitesi için 20 TL, 7180 arası olan A8 kalitesi için 18 TL, 8190 arası olan A9 kalitesi için 16 TL, 91100 arası olan A10 kalitesi için 12 TL ve 101130 arası olan A11 kalitesi için de 10 TL fiyat belirlendi.

HURDA ENDÜSTRİYEL İNCİR 3,50 LİRA

Kalitesine göre çatlak kuru incirin kilogram fiyatı 13 lira ile 8 lira arasında değişirken, C serisi ballıkara kuru incirin kilogramına 6 lira ve hurda endüstriyel kuru incirin kilogramına da 3,5 lira fiyat belirlendi.