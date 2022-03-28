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Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozu

Tarkan, ailesiyle gittiği tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Megastar’ın her zaman çiçekli şort giyip bu defa giymemesi dikkat çekti.

Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Tarkan, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Karayipler’e gitti. Ünlü şarkıcı tatilde çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinin beğenisine sundu. Megastar’ın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozu

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tarkan, yorgunluğunu atmak için tatile çıktığı görüldü. Pembe detayları olan tişörtü ve şortuyla yaza “Hoş geldin” diyen Tarkan kumsalda ailesiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Tatil sezonunu açan Tarkan’ın fotoğrafına ünlüler de yorum yapmayı ihmal etmedi.

Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozu

Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozu

Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozu

{TITLE_STRIP}Serdar Ortaç'tan Tarkan'ı kızdıracak 'Geççek' yorumu! "Dinlenecek üzerinde konuşulacak bir şarkı değil"

{TITLE_STRIP}Ahmet Hakan "Ellerim yukarıda teslim oluyorum" diyerek tek tek iğnelemeye devam etti! Hazal Kaya, Cem Yılmaz, Gülşen hatta Tarkan bile nasibini aldı!

{TITLE_STRIP}'Geççek' şarkısıyla tartışmalar yaratan Tarkan'ın paylaşımı olay yarattı! "Büyüdük ama adam olamadık..."

 

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