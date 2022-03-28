Tarkan tatil sezonunu açtı! Megastar’dan mutlu aile pozu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Tarkan, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Karayipler’e gitti. Ünlü şarkıcı tatilde çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp takipçilerinin beğenisine sundu. Megastar’ın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tarkan, yorgunluğunu atmak için tatile çıktığı görüldü. Pembe detayları olan tişörtü ve şortuyla yaza “Hoş geldin” diyen Tarkan kumsalda ailesiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Tatil sezonunu açan Tarkan’ın fotoğrafına ünlüler de yorum yapmayı ihmal etmedi.

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