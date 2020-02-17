Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu Monako'da aşk tazeledi

Sanatçı sahne öncesi eşi Pınar Tevetoğlu’yla birlikte Monako sokaklarını gezdi. Uzun zamandır birlikte paylaşım yapmayan çiftin romantik pozları büyük ilgi gördü.

PINAR TEVETOĞLU KİMDİR?

Pınar Dilek Tevetoğlu, 1986'da Almanya Duisburg'da dünyaya geldi. Annesi Elazığ'lı, babası ise Şanlıurfa'lı olan Pınar Dilek Tevetoğlu, küçüklüğünden bu yana Tarkan'ın sıkı bir takipçisi oldu.

Tarkan'la tanışması 5 yıl önce Almanyadaki bir konserle başladı ve bu arkadaşlık zamanla ilerleyerek aşka dönüştü.

29 Nisan 2016'da Tarabya'da özel bir düğünle hayatlarını birleştiren çiftin, geçtiğimiz ağustos ayında Liya adında bir kızları oldu.