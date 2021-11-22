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Tarkan'a Zeki Müren'i canlandırma teklifi gitmişti! Megastar ne yanıt verdi?

Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı  Mustafa Uslu sevilen sanatçı Tarkan'ın Zeki Müren'in hayatını anlatacak filmden gelen teklifi reddettiğini

Tarkan'a Zeki Müren'i canlandırma teklifi gitmişti! Megastar ne yanıt verdi?

İzlenme rekorları kıran Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı  Mustafa Uslu, Zeki Müren’in hayatını beyaz perdeye aktarmaya hazırlandıklarını açıkladı. Uslu, filmde rol alacak isimlere dair de konuştu.

Zeki Müren rolü için ünlü sanatçı Tarkan'a teklif götürdüklerini, Tarkan'ın filmden heyecanlandığını ancak projede yer alamayacağını söylediğini belirten Yapımcı Uslu, "Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa ilk kez izleyeceğimiz bir isim mi?" sorusuna yanıt verdi.

Tarkan'a Zeki Müren'i canlandırma teklifi gitmişti! Megastar ne yanıt verdi?

'FİLMLE BERABER BÜTÜN TÜRKİYE ONU TANIYACAK'

Uslu,  "Aslında bir sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir isim değil. İnşallah bu filmle birlikte bütün Türkiye onu tanıyacak" şeklinde konuşarak herkesi merakta bıraktı.

Filmin ilk fragmanının  Zeki Müren’in doğum günü olan 6 Aralık’ta yayınlanacağını öğrenildi.

Tarkan'a Zeki Müren'i canlandırma teklifi gitmişti! Megastar ne yanıt verdi?

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