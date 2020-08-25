Tarkan'dan sert sözler: Sorumlular almaları gereken dersleri almıyor!

Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Megastar Giresun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili üzüntüsünü dile getirmek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinde 8 vatandaş hayatını kaybetmişti. Megastar Tarkan, yaşanan olayla ilgili yetkililere tepkisini de gösterdi.

Geçmiş olsun Giresun.

Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim.

Yaralılara ise acil şifalar.

Dualarım, kalbim Giresun halkıyla. — Tarkan (@tarkan) August 24, 2020

Bu durumlardan sorumlu olanlar almaları gereken dersleri almıyor, rant için doğaya zarar vermeye devam ediyorlar. Doğanın dengesiyle oynandığında da maalesef böyle sonuçlar kaçınılmaz oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor, mağdur oluyor. Çok yazık, çok üzücü. — Tarkan (@tarkan) August 24, 2020

Tarkan sosyal medya hesaplarından şunları yazdı:

"Geçmiş olsun Giresun. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Yaralılara ise acil şifalar. Dualarım, kalbim Giresun halkıyla.

Bu durumlardan sorumlu olanlar almaları gereken dersleri almıyor, rant için doğaya zarar vermeye devam ediyorlar. Doğanın dengesiyle oynandığında da maalesef böyle sonuçlar kaçınılmaz oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor, mağdur oluyor. Çok yazık, çok üzücü."