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  3. Tarkan'dan sert sözler: Sorumlular almaları gereken dersleri almıyor!

Tarkan'dan sert sözler: Sorumlular almaları gereken dersleri almıyor!

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle ilgili baş sağlığında bulundu. Tarkan bununla da kalmayıp yetkililere zehir zemberek sözlerle sitem etti.

Tarkan'dan sert sözler: Sorumlular almaları gereken dersleri almıyor!

Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Megastar Giresun'da yaşanan sel felaketi ile ilgili üzüntüsünü dile getirmek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinde 8 vatandaş hayatını kaybetmişti. Megastar Tarkan, yaşanan olayla ilgili yetkililere tepkisini de gösterdi.

 

 

 

 

Tarkan sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: 

"Geçmiş olsun Giresun. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Yaralılara ise acil şifalar. Dualarım, kalbim Giresun halkıyla.

Bu durumlardan sorumlu olanlar almaları gereken dersleri almıyor, rant için doğaya zarar vermeye devam ediyorlar. Doğanın dengesiyle oynandığında da maalesef böyle sonuçlar kaçınılmaz oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor, mağdur oluyor. Çok yazık, çok üzücü." 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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