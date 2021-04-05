Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Özge Borak'ın oynadığı dizi ve filmler11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı!Prof. Dr. Necmettin Ünal aşı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu!İş arayanlara umut oldu! Kariyer merkeziş arayanlarla işverenleri buluşturuyorAdıyaman'da siparişten dönen kurye kaza yaptı!Kanal İstanbul Montrö ilişkisi nedir? İşte Kanal İstanbul projesinin boğazlar üzerindeki etkisiÜsküdar’da kısıtlamaya uymayıp kahvehanede toplanan 24 kişiye polis baskını5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı| Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'deHercai 66. bölüm full izle| Hercai son bölüm ATV full izleİnşaat halindeki binanın merdiveni çöktü: Altında kalan işçi ağır yaralandı!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tarsus Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu

Tarsus Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu

Mersin'in Tarsus ilçe Müftülüğü tarafından temin edilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Tarsus Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu

Mersin'in Tarsus ilçe Müftülüğü tarafından temin edilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Covid-19 salgınının vatandaşlara verdiği maddi ve manevi yükün hafifletilmesi amacıyla, Tarsus Müftülüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, görevliler yardım kolilerini dağıtıyor.

Tarsus Müftüsü Ali Can, Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Şubesinin insani yardım faaliyetlerinde çok sayıda vatandaşa şefkat eli uzattığını belirtti. Can, "İlçe Müftülüğümüzün öncülüğünde din görevlilerimiz tarafından ilçe merkezi ve kenar mahallelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, et ve et ürünlerinden oluşan gıda paketleri ulaştırmaya devam etmekteyiz. Covid -19 tedbirlerine riayet edilerek Diyanet Vakfımızın gönüllü görevlilerinden oluşan komisyonca gerçekleştirilen ziyaret ve yardım faaliyetlerimiz, halkımız tarafından memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

Kayna: İhlas Haber Ajansı

Tarsus Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu'

Tarsus Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu'

Tarsus Müftülüğü ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu'

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT