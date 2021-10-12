Tartarik Asit ne demek, TDK'ya göre Tartarik Asit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tartarik asit ne demek? Tartarik asit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tartarik asit kelimesi. Peki tartarik asit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tartarik asit nedir, tartarik asit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TARTARİK ASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tartarik asit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tartarik asit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılan, izomerli kristal organik bileşik (C4H6O6)

