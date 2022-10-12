Tartışamaya dayanamayan baba öfkesine yenik düştü! Oğlunu 4 kurşunla öldürdü!

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana gelen olayda bilgilere göre Duran G. (50) ile oğlu Cihat G. (28) arasında iş yerlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba Duran G., yanında bulunan silahla oğlunu 4 yerinden yaraladı.
Yaşanan olay sonra mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cihat G. sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Cihat G. hayatını kaybederken, baba Duran G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.