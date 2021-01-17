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  3. Tartışıtığı eşini bıçaklayan cani koca: "Yaşıyor mu?' diye ağladı

Tartışıtığı eşini bıçaklayan cani koca: "Yaşıyor mu?' diye ağladı

Sancaktepe'de teşiyle tartışan koca önce onu bıçakladı sonra da göz yaşları içinde yaşayıp yaşamadığını sorduç

Tartışıtığı eşini bıçaklayan cani koca: "Yaşıyor mu?' diye ağladı

Saat 03.00 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi Şennur sokakta meydana gelen olayda eşiyle tartışan koca eline aldığı bıçakla eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eşini bıçaklayan kocayı gözaltına aldı.

Tartışıtığı eşini bıçaklayan cani koca: "Yaşıyor mu?' diye ağladı

Gözaltına alındığı sırada bıçakladığı eşinin hayati tehlikesinin olup olmadığını öğrenmek için “o yaşıyor mu durumu nasıl” diye polis arabası içinde ağladı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi evde yaparak Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tartışıtığı eşini bıçaklayan cani koca: "Yaşıyor mu?' diye ağladı

Eşini bıçaklanan koca ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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