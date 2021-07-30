Tartışma kanlı bitti, gözünü bile kırpmadan çocukluk arkadaşını öldürdü!

Olay, Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşti. Dün saat 23.30 sularında gerçekleşen olayMustafa Ş. ile çocukluk arkadaşı olduğu bilinen Doğukan Kahraman arasında mahallede bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra alevlendi, kavgaya dönüştü.

GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Mustafa Ş., belinde taşıdığı tabancayı çıkararak arkadaşı Doğukan Kahraman’ı sırtından vurdu. Şüpheli olayın ardından hemen kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Kahraman’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Mustafa Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.