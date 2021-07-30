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  3. Tartışma kanlı bitti, gözünü bile kırpmadan çocukluk arkadaşını öldürdü!

Tartışma kanlı bitti, gözünü bile kırpmadan çocukluk arkadaşını öldürdü!

26 yaşındaki Mustafa Ş., bir olay üzerine münakaşaya girdiği çocukluk arkadaşı 25 yaşındaki Doğukan Kahraman’ı tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

Tartışma kanlı bitti, gözünü bile kırpmadan çocukluk arkadaşını öldürdü!

Olay, Manisa'nın Soma ilçesinde gerçekleşti. Dün saat 23.30 sularında gerçekleşen olayMustafa Ş. ile çocukluk arkadaşı olduğu bilinen Doğukan Kahraman arasında mahallede bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra alevlendi, kavgaya dönüştü.

Tartışma kanlı bitti, gözünü bile kırpmadan çocukluk arkadaşını öldürdü!

GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADAN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Mustafa Ş., belinde taşıdığı tabancayı çıkararak  arkadaşı Doğukan Kahraman’ı sırtından vurdu. Şüpheli olayın ardından hemen kaçarken, Kahraman, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doğukan Kahraman, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadı.

Tartışma kanlı bitti, gözünü bile kırpmadan çocukluk arkadaşını öldürdü!

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Kahraman’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Mustafa Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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