Ghezzal'dan flaş açıklama: Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'la anlaştığım yalan!Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?Önce Kadir Has şimdi de Marmara Üniversitesi: Aşı olmayanlar okula alınmayacak mı? Resmi açıklama geldi!Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih ekranı e-Devlet | Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır? Kaç tercih hakkı var?Taze aşıklar Asmalımescit'te! Birce Akalay yeni sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülendi!Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadıPSG, Hakimi'yi transferi etiiğini duyurduNakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak 2021, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi? 2021 Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak 2021? https://www.turkiye.gov.tr Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranıTüm siteyi ayağa kaldırmıştı! İrem Derici verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi: "Uykum ağır, ayı gibi uyuyorum"
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tartışmanın ardından kan aktı! Kızını ve torunlarını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Tartışmanın ardından kan aktı! Kızını ve torunlarını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde kızı Meryem Aksak ile tartışan Öznur Aydın dehşet saçtı. Aydın, kızı ve iki torununu öldürdükten sonra intihar etti.

Tartışmanın ardından kan aktı! Kızını ve torunlarını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Alınan bilgilere göre olay Mamak ilçesindeki Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde üzerindeki bir binada meydana geldi. 

EŞİNİN TABANCISIYLA KATLİAM YAPTI

Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartışırken eşinin tabancısını alarak  Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'a ateş etti, daha sonra ise aynı silahla kendisine ateş etti. 

Tartışmanın ardından kan aktı! Kızını ve torunlarını öldürdü, aynı silahla intihar etti

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah sesini duyanlar durumu  polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Facianın yaşandığı eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.

Tartışmanın ardından kan aktı! Kızını ve torunlarını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Tartışmanın ardından kan aktı! Kızını ve torunlarını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT