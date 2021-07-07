Tartışmanın ardından kan aktı! Kızını ve torunlarını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Alınan bilgilere göre olay Mamak ilçesindeki Zerdalitepe Şehit Hanifi Caddesi'nde üzerindeki bir binada meydana geldi.

EŞİNİN TABANCISIYLA KATLİAM YAPTI

Öznur Aydın, bilinmeyen bir nedenle kızı Meryem Aksak ile tartışırken eşinin tabancısını alarak Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'a ateş etti, daha sonra ise aynı silahla kendisine ateş etti.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Facianın yaşandığı eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Aydın, kızı Meryem Aksak ile torunları Merve Aksak ve Ömer İsmail Aksak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, evin önünde önlem alırken, binada inceleme sürdürülüyor.