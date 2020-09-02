Tartıştığı 4 aylık hamile eşini katletti

Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz 8 aylık evli olan Zeynep ve Erdoğan Sarıaydın çifti, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıaydın, 4 aylık hamile olan eşi Zeynep'e pompalı tüfekle ateş etti. Vatandaşların silah sesini duyup ihbarda bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaptığı kontrolde, Zeynep Sarıaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise Erdoğan Sarıaydın'ı gözaltına aldı. Ailesinin izniyle evlendiği öğrenilen Zeynep Sarıaydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Sarıaydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine konuldu. Zeynep Sarıaydın'ın cenazesinin, Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.