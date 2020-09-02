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  3. Tartıştığı 4 aylık hamile eşini katletti

Tartıştığı 4 aylık hamile eşini katletti

Mersin'in Silifke ilçesinde Erdoğan Sarıaydın tartıştığı 4 aylık hamile olan eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayından ardından mahkemeye çıkarılan Erdoğan Sarıaydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı 4 aylık hamile eşini katletti

Edinilen bilgilere göre olay  ilçeye bağlı Sarıaydın Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz 8 aylık evli olan  Zeynep ve Erdoğan Sarıaydın çifti, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıaydın, 4 aylık hamile olan eşi Zeynep'e pompalı tüfekle ateş etti. Vatandaşların silah sesini duyup ihbarda bulunmasının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde  yaptığı kontrolde, Zeynep Sarıaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise Erdoğan Sarıaydın'ı gözaltına aldı. Ailesinin izniyle evlendiği öğrenilen Zeynep Sarıaydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan Sarıaydın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine konuldu. Zeynep Sarıaydın'ın cenazesinin, Erdemli ilçesine bağlı Yağda Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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