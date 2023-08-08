Maltepe'de korku dolu anlar! Tartıştığı adama satırla saldırdı!

Maltepe'de akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

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Maltepe'de korku dolu anlar! Tartıştığı adama satırla saldırdı!

Maltepe'de akaryakıt istasyonunda karşılaşan iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücülerinden biri istasyonda bulunan markete girerek tezgahtan aldığı satırla aracın camına vurdu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri market içerisinde bulunan gıda bölümüne giderek tezgahtan aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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