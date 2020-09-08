Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca parmakları koptu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ilaç yazdırması gereken bir kişi hastanenin yolunu tuttu. Doktorun yanına giden vatandaş ilaç yazdırmak istediğini söylemesi üzerine aralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Doktorun kapıyı hızla kapatması üzerine eli arada kalan vatandaşın parmakları koptu. O anlar hastanenin koridorunda bulunan güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay geçtiğimiz haftalarda Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Murat Aksarı isimli vatandaş ilaç yazdırmak için doktora gitti. Doktor tartışma sırasında Aksarı’nın üzerine kapıyı kapattı. Kapı kapanması üzerine Aksarı’nın iki parmağı koptu.

YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde Aksarı’nın odaya girmesi ve sonrasında çıkarken kapının kapanması Aksarı’nın parmağının kanaması ve görevlilerin yerini temizlemesi yer alıyor.