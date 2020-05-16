Tartıştığı eşini sırtından bıçakladı! Savunması yok artık dedirtti!

Olay, saat 16.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi D.G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.G., D.G.'yi bıçakladı.

D.G. sırtına isabet eden bıçak darbesiyle kanlar içinde yığıldı. Panikleyen H.G., eşini daireden çıkarıp, apartman kapısına getirirken, "Allah rızası için yardım edin, eşim kan kaybediyor" diye bağırdı. Bu sırada oradan geçen bir sürücü durumu görüp, yaralı D.G. ve H.G.'yi otomobiliyle yakınlardaki özel hastaneye götürdü.

SAVUNMASI 'YOK ARTIK' DEDİRTİ

İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, H.G.'yi gözaltına aldı. Yaralı D.G. ise buradaki tedavisinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı D.G. burada yoğun bakıma alındı.

Olay sonrası apartmanın önünde H.G. ile konuştuklarını söyleyen komşusu Mehmet Akınsoy ise H.Gnin kendisine ''Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı'' dediği öğrenildi.