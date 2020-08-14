Tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! Küfretti, aracın camını kırdı

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. İsmi öğrenilmeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin üstüne çıkarak aracın ön camını kırdı. Kadın ise bu olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydedip saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellendi. Daha sonra saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanması ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla olaya tepki yağdı.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI: O KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız..."