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  3. Tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! Küfretti, aracın camını kırdı

Tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! Küfretti, aracın camını kırdı

İstanbul Alibeyköy'de bir kişi trafikte sinirlendiği kadına önce küfretti ardından da aracın camlarını kırdı. O anlar saldırıya uğrayan kadının telefon kamerasına anbean yansıdı. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İstanbul Valisi Yerlikaya o şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. İsmi öğrenilmeyen bir kişi  henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin üstüne çıkarak aracın ön camını kırdı. Kadın ise bu olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydedip saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellendi. Daha sonra saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! Küfretti, aracın camını kırdı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada görüntülerin yayınlanması ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla olaya tepki yağdı. 

 

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI: O KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin olarak Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız..."

 

Tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! Küfretti, aracın camını kırdıTartıştığı kadına dehşeti yaşattı! Küfretti, aracın camını kırdı

Tayfun Altuntaş
Editör


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