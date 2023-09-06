Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi tartıştığı kadını yumrukla bayılttı. Kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddialara göre. restoranda çalışan Nuray A. ile Selma A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada Selma A., olay yerine birlikte iddia edilen Kamil E.'yi çağırdı. Kavgaya Kamil E. de dahil olunca restoran önünde kargaşa meydana geldi. Kamil E., Selma A.'yı yumruklamaya başladı. Kadın aldığı darbelerle bayılarak yere yığıldı. Olayı gören müşteriler yaşananlara müdahale etmek isteyince Kamil E.'nin tepkisiyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Selma A., ambulansla hastaneye kaldırılırken Kamil E. ve eski eşi olduğu iddia edilen ve kavgaya karışan Nuray A. polis merkezine götürüldü.