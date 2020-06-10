Tartıştığı kardeşini silahla vurdu, başından ayrılmadı

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Arnavukyör Merkez Mahallesi'nde 45 yaşındaki Bilal G., iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen kardeşi 40 yaşındaki Sinan G. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bilal G., kardeşi Sinan G'yi sol göğüs ve sağ bacağından silahla vurarak yaraladı.

KARDEŞİNİN BAŞINDAN AYRILMAYAN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı kardeşinin başından ayrılmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu belirtilen Sinan G. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüpheli Bilal G'nin ifadesinde uyuşturucu kullandığını iddia ettiği Sinan G'nin uyuşturucudan herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi.