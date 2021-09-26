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Tarziye ne demek, TDK'ya göre Tarziye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tarziye kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tarziye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tarziye nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tarziye kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tarziye ne demek, TDK'ya göre Tarziye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tarziye ne demek? Tarziye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tarziye kelimesi. Peki tarziye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tarziye nedir, tarziye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tarziye kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tarziye kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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TARZİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tarziye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tarziye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tarziye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapılan kötü bir davranış için özür dileme, gönül alma

TARZİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Arkadaşım namına Refik Bey'den gayet kuvvetli bir tarziye isterim.

TARZİYE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tarziye vermek

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